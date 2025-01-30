İstanbul'a 2 bin 500 yeni taksi için ihale düzenlenecek - Son Dakika
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Yaşam

İstanbul'a 2 bin 500 yeni taksi için ihale düzenlenecek

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 'Uygulama Bazlı Taksi Taşımacılığı' kapsamında 2.500 yeni taksinin ilk etabında 150 plaka için ihaleye çıkıyor. 18 Şubat'ta düzenlenecek ihale ile her bir plaka 29 yıllığına gerçek kişilere tahsis edilecek. Plaka bedeli 4 milyon 250 bin TL + KDV olarak belirlenirken, ihaleye başvuru şartları da belli oldu.

30.01.2025 11:44
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Türkiye'nin en yoğun nüfuslu kentinde mevcut taksi sayısı yetersiz kalıyor. Sayıyı artırmak için İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), toplu taşıma sistemine 2.500 yeni taksi kazandırmak amacıyla başlattığı 'Uygulama Bazlı Taksi Taşımacılığı' projesinin ilk etabını hayata geçiriyor. Bu kapsamda, 150 yeni taksi plakası için 18 Şubat 2025 tarihinde ihale düzenlenecek.

İhale, Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde saat 10:00'da gerçekleştirilecek. Katılımcılar, 17 Şubat 2025 saat 12:00'ye kadar başvurularını tamamlayabilecek. İhaleye yalnızca bireysel başvuru yapılabilecek ve her kişi en fazla bir plaka için teklif verebilecek.

PLAKA BEDELİ AÇIKLANDI

İBB, her bir taksi plakasının muhammen bedelini 4 milyon 250 bin TL + KDV olarak belirlerken, geçici teminat bedelini 127 bin 500 TL olarak açıkladı. İhale şartnamesi, İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nden 1.000 TL karşılığında temin edilebilecek.

İHALEYE KATILIM ŞARTLARI

Başvuruda bulunacak kişilerin, belirlenen evrakları eksiksiz şekilde teslim etmesi gerekiyor. Gerekli belgeler arasında:

* İstanbul'da oturduğunu gösteren ikametgah belgesi,

* Geçerli sürücü belgesi,

* Adli sicil kaydı,

* Geçici teminatın yatırıldığını gösteren makbuz.

Başvurular, İBB Encümen Şube Müdürlüğü'ne elden teslim edilecek olup, posta, telgraf veya faks yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

YENİ PLAKALAR 29 YIL GEÇERLİ OLACAK

Yeni taksiler, İstanbul'daki mevcut taksi sistemine alternatif oluşturacak şekilde, belirli bir süreyle işletmeye açılacak. Daha önce süresiz tahsis edilen taksi plakalarının aksine, bu yeni taksiler 29 yıl boyunca kullanımda olacak.

Ayrıca, İstanbul'da toplu taşıma standartlarını yükseltmek amacıyla, yeni taksiler İstanbulluların oylarıyla belirlenen yeni tasarımla hizmet verecek.

İstanbul\'a 2 bin 500 yeni taksi için ihale düzenlenecek

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Son Dakika Yaşam İstanbul'a 2 bin 500 yeni taksi için ihale düzenlenecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • AHMET YILMAZ:
    Başkan ÎMAMOĞLU iyiki varsin 28 61 Yanıtla
  • Engin Metinel:
    CHP güzel parti 28 33 Yanıtla
  • monşer null:
    taksiciler yandı demektir 16 19 Yanıtla
  • Mehmet Gökmen:
    Taksilerin plakaları iptal edilmeli ve kendi arabasini taksi yapmak istiyan vatandaş devlete vergi verip kendi işini kendisi yapabilecek bı düzenleme yapılması gerekiyor bence 6 1 Yanıtla
  • Fırat Duran:
    İstanbuldaki trafik sorununu iyice körükleyecekler. 1 taksi müşteri alacak 1-2dk durur, müşteri indirecek duruma göre 1-2dk durur ve bunlar en az süreler. Sonra arkasında kuyruk oluşur ama kuyruk içinde de onlarca taksi vardır. Bilmem anlatabildim mi? Üstüne bir de turistik bölgeyse yani sultanahmet gibi, 2-3dakikalık yok 1 saate mal olur. Turizmi bu bölgede azaltmaları lazım! Her yer otel/apart/günlük kiralık oldu. Hepsi de taksi/uber vs bekliyor hergün. 2 1 Yanıtla
  • Mehmet B:
    çok para kaziniyorlar taksiciler 0 1 Yanıtla
  • Alper Elma:
    sarı taksi istemiyoruz cogusu eşkıya gibi 1 0 Yanıtla
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