İstanbul'da 3 bölgeye araçla girişler ücretli olacak - Son Dakika
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Yaşam

İstanbul'da 3 bölgeye araçla girişler ücretli olacak

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İstanbul'da Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı kapsamında bazı bölgelere araçla girişler ücretli hale gelecek. Eminönü'nün pilot bölge olacağı belirtilirken, Kadıköy ve Beyoğlu'nun da söz konusu ilçeler arasında yer aldığı öğrenildi.

28.11.2024 16:52
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Avrupa(AB) işbirliğiyle geçen yıl tanıtımı yapılan İstanbul Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı'nın (SKUP) detayları belli olmaya başladı. Proje kapsamında İstanbul'da bazı merkezlere girişlerin ücretli olacağı öğrenildi.

EMİNÖNÜ, KADIKÖY VE BEYOĞLU'NA ARAÇLA GİRİŞLER ÜCRETLİ OLACAK

Sputnik'te yer alan habere göre, SKUP'un bir parçası olan 'Trafik Sıkışıklığı Fiyatlandırması' ile araç sahipleri belirli bölgelere girerken ücret ödeyecek. Eminönü pilot bölge olarak seçilirken, yoğun olan Kadıköy ve Beyoğlu da projeye eklenecek.

ÇEVREYE ZARAR VEREN ARAÇLARDAN DAHA FAZLA ÜCRET ALINACAK

Planlara göre, Eminönü, yaklaşık 6 kilometrekarelik bir alanda sisteme dâhil edilecek. Daha sonra Kadıköy'ün Moda bölgesi uygulamaya eklenecek. 'Düşük Salım Bölgeleri' ilan edilen yerlerde, çevreye zarar veren araçlar daha yüksek ücret ödeyecek. Çevre dostu araçlar için ise düşük tarife avantajı uygulanacak.

İSTANBUL TRAFİK YOĞUNLUĞU EN YÜKSEK 65. ŞEHİR

TomTom Trafik Endeksi verilerine göre, İstanbul dünya genelinde trafik yoğunluğu sıralamasında 65. sırada yer alıyor. Mevzuata göre belediyeler, ulusal ve uluslararası standartlarla uyumlu emisyon sınıfına göre sınıflandırılmış araçların trafik yoğunluğuna bağlı olarak girişinin sınırlayabiliyor, yasaklayabiliyor, ücretlendirilen alanları ve yolları belirleyebiliyor.

DÜNYADA ÜCRETLİ ARAÇ GİRİŞİ UYGULANAN ŞEHİRLER

Dünyanın birçok metropolünde araç girişleri ücretli oluyor. Londra, Stockholm, Milan ve Singapur'da söz konusu sistem işliyor. Londra'da 2003 yılından bu yana şehrin en yoğun bölgelerinde belirli saatler arasında araçla giriş yapan sürücülerden günlük 15 sterlin ücret alınıyor. Bu uygulama sayesinde trafik yüzde 20 oranında azaldı.

İsveç'in başkenti Stockholm, 2007 yılında yapılan referandumun ardından söz konusu sisteme geçti. Şehirde hava kirliliği yüzde 14, trafik yoğunluğu ise yüzde 20 oranında azaldı.

İtalya'nın Milano şehri, 2012 yılından bu yana uygılanan "Area C" sistemi ile şehir girişlerine araçla girişler ücretli yapılıyor. Fosil yakıtlı araçlardan 5 euro ücret alınırken, elektrikli ve hibrit araçlar ücretsiz olarak giriş yapabiliyor.

Ücretli araç giriş sistemini uygulayan ilk şehir ise 1975 yılında Singapur oldu. New York, 2021 yılında ABD'de araç girişini ücretli hale getiren ilk şehir olarak kayıtlara geçti.

İstanbul\'da 3 bölgeye araçla girişler ücretli olacak

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Son Dakika Yaşam İstanbul'da 3 bölgeye araçla girişler ücretli olacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Yaşar Koldemir:
    o bölgede evi olanlardami ücret verecek 0 0 Yanıtla
  • Deniz Öztürk:
    İnsanları artık nasıl soyacağınızı şaşırdınız... 40 haramiler... 0 0 Yanıtla
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