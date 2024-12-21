İstanbul'un Avcılar ilçesinde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi, depremin büyüklüğünü 3 olarak açıkladı. Saat 20:31 'de oluşan depremin derinliği 13,8 kilometre olarak duyuruldu.
Depremin ardından birçok sosyal medya kullanıcısı depremi hissettiğine dair paylaşımlarda bulundu.
Deprem İstanbul'un birçok ilçesi başta olmak üzere Kocaeli ve Tekirdağ'dan da hissedildi.
Son Dakika › Yaşam › İstanbul'da 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (13)