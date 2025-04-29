İstanbul'da 6.2'lik depremde kaç bina hasar aldı? - Son Dakika
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Yaşam

İstanbul'da 6.2'lik depremde kaç bina hasar aldı?

İstanbul\'da 6.2\'lik depremde kaç bina hasar aldı?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum İstanbul'da 23 Nisan'da meydana gelen 6.2'lik depremin ardından 25 bin 17 binanın incelendiğini, bu binalardan 2 bin 928'inin az hasarlı olarak tespit edildiğini açıkladı.

29.04.2025 17:04
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da 23 Nisan'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından yürütülen hasar tespit çalışmalarına ilişkin son bilgileri paylaştı.

YAKLAŞIK 3 BİN BİNA AZ HASARLI

Bakan Kurum megakent genelinde depreme ilişkin hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini ve şu ana kadar 25 bin 17 binanın incelendiğini bildirdi. Kurum, bu binalardan 22 bin 89'unun hasarsız ve 2 bin 928 binanın az hasarlı olarak tespit edildiğini açıklayarak, "Hasar tespit çalışmalarını en kısa sürede tamamlayacağız." dedi.

İstanbul'da 6.2'lik depremde kaç yapı hasar gördü?

"AZ HASARLI EV SAHİPLERİ DE YARARLANACAK"

Bakan Kurum geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında depreme ilişkin yaptığı açıklamada, "6,2'lik deprem sonrası az hasar almış tüm vatandaşlarımızı 'Yarısı Bizden' kampanyasına dahil edeceğiz. Vatandaşlarımız rıza gösteriyorsa bu dönüşüm sürecine onları dahil etmiş olacağız İsterlerse TOKİ ile yapım sürecini de ada bazında olmak suretiyle yürütüyor olacağız. Alo 181'den yine kentsel dönüşüm ile ilgili binasında risk olduğunu düşünen, dönüşmek isteyen tüm vatandaşlarımız bakanlığımızın ilgili birimlerimize başvurabilir. " ifadelerini kullanmıştı.

DEPREMDE EN FAZLA HASAR İHBARI ALAN İLÇELER

Bakan Kurum, depremde en fazla hasar ihbarı alan ilçelerin sırasıyla Bahçelievler, Esenler, Bağcılar, Zeytinburnu ve Avcılar olduğunu açıklamıştı. Bu ilçelerde, binaların büyük bir kısmında hasar meydana gelirken, depremin etkilerinin yoğun olduğu yerlerde dönüşüm sürecinin hızlandırılacağı ifade edilmişti.

445 ARTÇI SARSINTI YAŞANDI

Kandilli Rasathanesi 6.2'lik depreme ilişkin yayınladığı bilgilendirme notunda 26 Nisan'a kadar artçı sarsıntıların 445'e ulaştığını açıkladı. Açıklamada artçıların genellikle Orta Marmara ile Kumburgaz segmenti arasında 15-20 kilometrelik bir alan içinde yoğunlaştığı belirtildi. Artçıların önümüzdeki günlerde bir süre daha devam edeceğinin altının çizildiği açıklamada, yetkili kurumların açıklamalarının dikkate alınması ve riskli yapılara girilmemeleri konusunda uyarıda bulunuldu.

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Son Dakika Yaşam İstanbul'da 6.2'lik depremde kaç bina hasar aldı? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • NECMETTİN HANCI:
    boludan sadece 7 tekniker gitti 1 haftadır ordalar. tek tek inceliyorlar. helal olsun. kentsel dönüşüme ilk itiraz imamoğlundan gelmişti. konser bütçesi, deprem bütçesinden yüksek tutan imamoğlu yapmadıklarından da utanmıyor 5 17 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    Necmettin 35 yıldır İstanbul'u yonetwn yapmamış bina üstüne bina dikmiş. 5 yılda merkezi hükümetten destek almayan İmamoğlu mu suçlu. yunandan daha tehlikelisiniz bu ülke icin 14 2 Yanıtla
  • Szka788304:
    rant deseler ya şimdide hadi abuzittinler 7 2 Yanıtla
  • Adsız Oğlan:
    Seçim kazanan Ekrem İmamoğlunu içeri at kaybeden Murat'ı reklam yap ön plana çıkar sizin demokrasinize... 4 0 Yanıtla
  • sus ceo:
    Sayın Bakan, 23 yıldır deprem parası adı altında toplanan ÖTV ve diğer vergileri deprem için ne zaman kullanacaksınız. Bir önceki ve şimdiki bakanlık döneminizde sadece konuşuyor sunuz ama bu vatandaş bu paraları ne zaman kullanacağınızı merak ediyor. 2023 de meydana gelen K.Maraş merkezli depremde eğer toplanan paralar deprem öncesi kullanilsaydı onbinlerce insan ölmezdi. Aynı hatayı yapmayın lütfen. 4 0 Yanıtla
  • Etirol Orhan:
    bu aslagı mı getırecekler adamların kuyruk acısı var kuyruk hala mıllet akıllanmıyor bu mıllet nasıl yonetılmek ıstıyor ıse oyle yonetılmek mecburuyetındelerdır sen cok YAŞA REİS hakkını verıyon 0 0 Yanıtla
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