İstanbul'da beklenen sağanak ve dolu yağışı başladı! Feci görüntüler geliyor - Son Dakika
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Yaşam

İstanbul'da beklenen sağanak ve dolu yağışı başladı! Feci görüntüler geliyor

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Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, sel, su baskını, dolu gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması uyarısında bulunmuştu. Uyarıların ardından İstanbul'un batı ve kuzey kesimleri ile boğaz çevrelerinde beklenen sağanak yağış dolu ile başladı. Sağanak yağmurun gün boyu etkili olması beklenirken hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı.

28.08.2024 11:45  Güncelleme: 12:23
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Meteoroloji'den İstanbul'un batı ve kuzey kesimleri ve boğaz çevreleri için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı gelmişti. Saat verilerek yapılan uyarıların ardından beklenen yağış İstanbul'un bazı ilçelerinde dolu ile başladı. Öte yandan sağanak yağmurun gün boyu etkili olması bekleniyor.

İstanbul'da beklenen sağanak ve dolu yağışı başladı! Feci görüntüler geliyor

Kentin Avrupa ve Anadolu Yakası'nda başlayan yağış bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak şeklinde etkili oldu. Taksim, Yenibosna, Beşiktaş, Fatih, Ümraniye gibi ilçelerde sağanak nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.

İstanbul'da beklenen sağanak ve dolu yağışı başladı! Feci görüntüler geliyor

Yağışın etkisiyle sürücüler yavaş ilerlerken, vatandaşlar da dükkan tentelerinin altına sığındı. Toplu taşıma kullanan vatandaşlar yağışın geçmesini istasyonların içinden çıkmayarak bekledi.

İstanbul'da beklenen sağanak ve dolu yağışı başladı! Feci görüntüler geliyor

Sağanak yağış nedeniyle Sultangazi'de cadde ve sokaklar sular altında kaldı. Yağış sonrası İsmetpaşa Caddesi göle döndü.

İstanbul'da beklenen sağanak ve dolu yağışı başladı! Feci görüntüler geliyor

Sağanak yağış Taksim'de de etkili oldu. İstiklal Caddesi'nde sağanak yağışa yakalananlar zor anlar yaşadı.


İstanbul'da beklenen sağanak ve dolu yağışı başladı! Feci görüntüler geliyor

BAHÇELİEVLER'DE EVLERİ SU BASTI

Bahçelievler'de yağış ile birlikte dolu etkili oldu. Evlerin balkonlarına dolu ile doldu. Caddeler sağanak nedeniyle adeta göle döndü.

İstanbul'da beklenen sağanak ve dolu yağışı başladı! Feci görüntüler geliyor

Soğanlı mahallesinde ise etkili olan sağanak yağış nedeniyle evleri su bastı. Vatandaşların su basan evlerden yağmur suyunu tahliye çalışmaları sürüyor.

İstanbul\'da beklenen sağanak ve dolu yağışı başladı! Feci görüntüler geliyor

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Son Dakika Yaşam İstanbul'da beklenen sağanak ve dolu yağışı başladı! Feci görüntüler geliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • YoH null: olduğum yere yağmur yağdı başkada bisi yok şuan yağmur yok 4 0 Yanıtla
  • muzaffer doğan: Yazın ortasında buz yağdıran RABBİME şükürler olsun ... 2 0 Yanıtla
  • bülent C.: Yağmur berekettir. Allahtan dolu taneleri fazla büyük değildi araçlarda hasar oluşmadı. Yalnız dolu yağabileceğinide uyarsalar iyi olacaktı. Aylar ve yıllar geçtikce bu doğal afetlerin şiddetide artacak malum küresel ısınma 1 0 Yanıtla
  • sebahattin şentürk: Tatil bana yakışıyor 0 0 Yanıtla

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