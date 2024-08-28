İstanbul\'da beklenen sağanak ve dolu yağışı başladı! Feci görüntüler geliyor

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Meteoroloji'den İstanbul'un batı ve kuzey kesimleri ve boğaz çevreleri için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı gelmişti. Saat verilerek yapılan uyarıların ardından beklenen yağış İstanbul'un bazı ilçelerinde dolu ile başladı. Öte yandan sağanak yağmurun gün boyu etkili olması bekleniyor.

Kentin Avrupa ve Anadolu Yakası'nda başlayan yağış bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak şeklinde etkili oldu. Taksim, Yenibosna, Beşiktaş, Fatih, Ümraniye gibi ilçelerde sağanak nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.

Yağışın etkisiyle sürücüler yavaş ilerlerken, vatandaşlar da dükkan tentelerinin altına sığındı. Toplu taşıma kullanan vatandaşlar yağışın geçmesini istasyonların içinden çıkmayarak bekledi.

Sağanak yağış nedeniyle Sultangazi'de cadde ve sokaklar sular altında kaldı. Yağış sonrası İsmetpaşa Caddesi göle döndü.

Sağanak yağış Taksim'de de etkili oldu. İstiklal Caddesi'nde sağanak yağışa yakalananlar zor anlar yaşadı.





BAHÇELİEVLER'DE EVLERİ SU BASTI

Bahçelievler'de yağış ile birlikte dolu etkili oldu. Evlerin balkonlarına dolu ile doldu. Caddeler sağanak nedeniyle adeta göle döndü.

Soğanlı mahallesinde ise etkili olan sağanak yağış nedeniyle evleri su bastı. Vatandaşların su basan evlerden yağmur suyunu tahliye çalışmaları sürüyor.