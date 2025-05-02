İstanbul'da bir deprem daha! Büyüklüğü düşük olsa da korkuttu - Son Dakika
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Yaşam

İstanbul'da bir deprem daha! Büyüklüğü düşük olsa da korkuttu

İstanbul\'da bir deprem daha! Büyüklüğü düşük olsa da korkuttu

Marmara Denizi'nde saat 11.30'da 3,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Adalar açıklarında yaşanan sarsıntı 6,26 kilometre derinlikte gerçekleşti.

02.05.2025 12:05
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Geçtiğimiz hafta İstanbul Silivri'de meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından yaşanan sarsıntılar sürüyor. Saat 11.30'da bir deprem daha kaydedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Adalar açıklarında gerçekleşen depremin büyüklüğünü 3.2 olarak açıkladı. Deprem 6.26 kilometre derinlikte gerçekleşti.

İstanbul'da bir deprem daha! Büyüklüğü düşük olsa da korkuttu

250 YIL DETAYI DİKKAT ÇEKİYOR

Öte yandan kronolojik olarak İstanbul deprem tarihi incelendiğinde son 500 yılda 2 büyük deprem göze çarpıyor. Gölcük depremi ve Düzce depremi İstanbul depremi olarak sayılmıyor. 7 şiddetinin üzerinde büyük depremlerin Orta Marmara fayında İstanbul depremi yaratması yaklaşık 250 yılda bir olması göze çarpıyor.

EN SON 1766 YILINDA GERÇEKLEŞTİ

Deprem uzmanları son büyük İstanbul depremi 1766 yılında gerçekleştiği dikkate alındığında, Orta Marmara Fayında yeni bir deprem riskinin arttığını ifade ediyor.

BÜYÜK İSTANBUL DEPREMİ OLUR MU?

Özellikle 23 Nisan'da yaşanan 6.2'lik deprem İstanbul'da beklenen büyük deprem için araştırmaların sıklaşmasını tetikledi. Uzmanlar ve deprem bilimciler İstanbul'da bir deprem bekliyor ancak kesin bir tarih verilmesi söz konusu değil. Bazı deprem bilimcilerine göre İstanbul'da beklenen depremin şiddeti 7.0 ila 7.5 civarında olacak.

DEPREM FAY HATTINA EN YAKIN İLÇELER

İstanbul deprem haritası içinde fay hatlarına yakınlığa göre birinci derece riskli ilçeler, Avrupa yakasında Avcılar, Küçükçekmece, Bakırköy, Beylikdüzü, Güngören, Zeytinburnu, Bahçelievler ve Fatih, Anadolu yakasında ise Kadıköy, Üsküdar, Ataşehir, Ümraniye, Maltepe, Kartal, Pendik, Sultanbeyli, Sancaktepe, Tuzla ve Adalar olarak öne çıkıyor.

MEGAKENTİN EN YAŞLI İLÇELERİ

Uzmanlara göre; İstanbul'daki yapıların yaşına bakıldığından en yaşlı ilçe olarak Beyoğlu'ndan sonra ikinci sırada gelen Fatih (Tarihi Yarımada) depremden en fazla etkiyi görecek ilçe olarak öne çıkıyor. Fatih'in yanı sıra Zeytinburnu, Bakırköy, Florya, Küçükçekmece'nin Menekşe-Kanarya ve Cumhuriyet Mahallesi, Avcılar, Beylikdüzü'ne bağlı Gürpınar'ın Pekmez ve Pınarkent mahalleleri, Büyükçekmece'nin Devebağırtan bölgesi, Kumburgaz ile Silivri'nin yanı sıra Tekirdağ ve Marmara Ereğlisi de olası depremden ciddi şekilde etkilenecek.

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Son Dakika Yaşam İstanbul'da bir deprem daha! Büyüklüğü düşük olsa da korkuttu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Mehmet Erginer:
    Kaç. Kere diyorum, bunları haber yapmayın.... Kaç kere yazdım.... İnsanlara boşu boşuna endişe veriyorsunuz 53 23 Yanıtla
  • can timur:
    3.2 yi denizin altındaki balıklar hissetmişmidir acaba ? 26 33 Yanıtla
  • Cihangir Yazici:
    RASAT HANE BEYLIKDUZU AÇIKLARI DIYOR BURA ADALAR AÇIKLARI 9 6 Yanıtla
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