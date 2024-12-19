İstanbul\'da bir konserde yapılan yarı çıplak dans görüntüleri dikkat çekti

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Güney Afrikalı müzik grubu Vulvodynia geçtiğimiz akşam İstanbul Beşiktaş'ta konser verdi. Konsere katılan gençlerin sergilediği danslar tepki çekti.

"EN YÜKSEK VE SERT GECE"

İlginç bir şekilde adını bir kadın hastalığından alan Vulvodynia Türkiye'deki ilk konserini 17 Aralık Salı akşamı IF Performans Salonu Beşiktaş'ta gerçekleştirdi. Grup, konser öncesi yaptığı duyurularda etkinlik için "en yüksek ve sert gece" sloganını kullandı. Metal müzik yapan grubun dinleyicilerinin sergilediği dans figürleri dikkat çekti.

YARI ÇIPLAK AYİN BENZERİ DANS

Yarı çıplak soyunan gençler, dairesel hareketlerle zıplayarak 'Ayin' törenlerini anımsatan hareketler sergiledi. Konser anına ilişkin görüntüler sosyal medyada yayıldı. 2024 yılında çıktıkları turnenin son konserini İstanbul'da veren grup, söz konusu etkinliği "en yüksek ve sert gece" sloganıyla duyurdu. Metal türlerinde müzik yapan ve adını kadın hastalıklarından biri olan Vulvodini'den alan grubun dinleyicilerinin sergilediği davranışlar dikkat çekti. Çıplak biçimde dairesel hareketlerle zıplayarak koşan 'müzik severler', izleyicilere 'ayin' törenlerini anımsattı.