İstanbul'da bir konserde yapılan yarı çıplak dans görüntüleri dikkat çekti - Son Dakika
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Yaşam

İstanbul'da bir konserde yapılan yarı çıplak dans görüntüleri dikkat çekti

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Adını bir kadın hastalığından alan Güney Afrikalı müzik grubu Vulvodynia'nın Beşiktaş'ta verdiği konser ilginç görüntülere sahne oldu. Yarı çıplak bir halde dans eden gençlerin sergilediği figürler ayine benzetildi.

19.12.2024 00:00
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Güney Afrikalı müzik grubu Vulvodynia geçtiğimiz akşam İstanbul Beşiktaş'ta konser verdi. Konsere katılan gençlerin sergilediği danslar tepki çekti.

"EN YÜKSEK VE SERT GECE"

İlginç bir şekilde adını bir kadın hastalığından alan Vulvodynia Türkiye'deki ilk konserini 17 Aralık Salı akşamı IF Performans Salonu Beşiktaş'ta gerçekleştirdi. Grup, konser öncesi yaptığı duyurularda etkinlik için "en yüksek ve sert gece" sloganını kullandı. Metal müzik yapan grubun dinleyicilerinin sergilediği dans figürleri dikkat çekti.

YARI ÇIPLAK AYİN BENZERİ DANS

Yarı çıplak soyunan gençler, dairesel hareketlerle zıplayarak 'Ayin' törenlerini anımsatan hareketler sergiledi. Konser anına ilişkin görüntüler sosyal medyada yayıldı. 2024 yılında çıktıkları turnenin son konserini İstanbul'da veren grup, söz konusu etkinliği "en yüksek ve sert gece" sloganıyla duyurdu. Metal türlerinde müzik yapan ve adını kadın hastalıklarından biri olan Vulvodini'den alan grubun dinleyicilerinin sergilediği davranışlar dikkat çekti. Çıplak biçimde dairesel hareketlerle zıplayarak koşan 'müzik severler', izleyicilere 'ayin' törenlerini anımsattı.

İstanbul\'da bir konserde yapılan yarı çıplak dans görüntüleri dikkat çekti

Kültür Sanat, Beşiktaş, İstanbul, Yaşam, Müzik, Son Dakika

Son Dakika Yaşam İstanbul'da bir konserde yapılan yarı çıplak dans görüntüleri dikkat çekti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (27)

  • Taner Ozkaya:
    kesin CHP li bunlar 62 69 Yanıtla
    Atilla Kamış:
    basit benzetme. sadece yazmış olmak için yazılmış basit insan sözcüğü 37 29
    Saim Dolanbay:
    Başın Ağrısa. CHP den.Bilecek siniz. Saçmalık. !!!. 29 31
    O bir Karşıyakalı:
    Ya gevşek gevşek konuşma 30 25
    Ahmet Özdoğan:
    annende olabilir iyi izledin mi? 20 18
  • Ömer Kestek:
    akpnin yetiştirdiği dindar nesil 23 62 Yanıtla
  • Mahmud akbas:
    millet olarak hepten sıyırdık da bunlar dibini sıyırmış Allah hidayet etsin. 65 1 Yanıtla
  • İlhan İnan:
    Bütün dangalaklar toplanmış ... 55 1 Yanıtla
  • Bir rüya null:
    yahu bu ne rezilliktir.. bu konser işini komple yok edin 37 5 Yanıtla
  • Kemsl:
    Aç millet konser çılgınlığı yaşıyor, yamyam yalancılar 33 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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