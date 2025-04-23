Deprem esnasında tarihi sur duvarından dev kütle düştü

İstanbul'da meydana gelen 6.2 şiddetindeki depremin ardından tarihi sur duvarında hasar oluştu.
Tarihi sur duvarının Topkapı Ulubatlı Metro İstasyonu'na yakın noktasında kopan dev kütle, çevresindeki tel örgüye çarptı.
Tel örgüde de hasar meydana gelirken, olay anında bölgede kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. İhbar üzerine olay yerine belediye ekipleri sevk edildi. Ekipler, bölgede güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı.
Yetkililer, sur duvarında yaşanabilecek olası risklere karşı vatandaşların dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu. Olayla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi.
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