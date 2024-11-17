İstanbul'da hafriyat kazısı sırasında 10 milyon yıllık deniz minaresi fosili bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Yaşam

İstanbul'da hafriyat kazısı sırasında 10 milyon yıllık deniz minaresi fosili bulundu

Geniş Video İzle

Bağcılar'da bir binanın hafriyat kazısı sırasında miyosen dönemine ait yaklaşık 10 milyon yıllık deniz minaresi fosili bulundu. Jeolog Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, "Depreme karşı İstanbul'un en zayıf bölgesini miyosen dönemine ait 10 milyon yaşlı deniz fosili tabakalar oluşturuyor. İstanbul'da Avcılar, Küçükçekmece, Bakırköy, Bağcılar, Esenler ve Topkapı'ya kadar uzanan bu istif depreme karşı en zayıf bölgeyi gösteriyor" dedi.

17.11.2024 19:37  Güncelleme: 19:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bağcılar'da bir binanın hafriyat kazısı sırasında, miyosen dönemine ait yaklaşık 10 milyon yıllık deniz minaresi fosili bulundu. İnşaatta çalışan ekip tarafından bulunan tarihi eser, alt tarafı betonlaşmış kum yığının arasından çıkarıldı. Buluntunun beklenen büyük Marmara depremine karşı ipuçları verdiğini aktaran Jeolog Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, "Depreme karşı İstanbul'un en zayıf bölgesini miyosen dönemine ait 10 milyon yaşlı deniz fosili tabakalar oluşturuyor. İstanbul'da Avcılar, Küçükçekmece, Bakırköy, Bağcılar, Esenler ve Topkapı'ya kadar uzanan bu istif depreme karşı en zayıf bölgeyi gösteriyor" dedi.

HAFRİYAT KAZISI SIRASINDA 10 MİLYON YILLIK FOSİL BULUNDU

Bağcılar'daki Basın Ekspres Yolu'nun hemen yakınında bir AVM'nin inşaatında çalışan Uğur Akbaş ve babası İrfan Akbaş, kum yığının arasında 20 metrelik bir kazıdan deniz minaresi fosili çıkardı. 15 yıldır hatıra olsun diye ailenin evinde tutulan fosile yönelik bilgi veren Jeolog Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, bunun 10 milyon yıllık olduğunu söyledi. Prof. Dr. Üşümezsoy, buluntunun, olası büyük Marmara depremine karşı zemin dayanıklılığına dair bilgi verdiğini de dile getirdi. Prof. Dr. Üşümezsoy'a göre Yeşilköy'den Bağcılar'a doğru gelen Bakırköy kireç taşları denilen fosil, İstanbul'un büyük bir kesiminde özellikle deprem riski görülen alanlarda yer alıyor.

İstanbul'da hafriyat kazısı sırasında deniz minaresi fosili bulundu

"TARİHİ NİTELİĞİ YOKTUR DİYE VİTRİNİMİZE KOYDUK"

Deniz minaresi fosilini babasıyla 15 sene önce hafriyat kazısı yaparken bulduğunu söyleyen Uğur Akbaş, "Basın Ekspres Yolu'nun bir üst tarafında 50 metre yakınında bir hafriyat alanıydı. Yer yer kil ve kum çıkıyordu. Bu fosil ise kum yığının içindeydi. Alt tarafı betonlaşmıştı, salyangozun en üst tarafını kırıp çıkarabildik. Yaklaşık 20 metre civarındaki bir kazıdan çıkardık. Bunun yanı sıra içinden farklı fosiller de çıktı ama bütünlüğünü koruyarak çıkarabildiğimiz tek parça bu oldu. Fosili çıkarttığımız zamanlar sosyal medyayla çok fazla iç içe değildim. Hafriyat kazısından çıkardığımda görsel olarak güzel bir parça olduğunu düşündüm. Tarihi niteliği yoktur diye vitrinimize koyduk" ifadelerini kullandı.

"MİLYONLARCA YIL ÖNCESİNE AİT BİR FOSİL OLDUĞUNU YENİ ÖĞRENDİK"

Sosyal medyada gezerken fosil paylaşım sayfası gördüğünü anlatan Akbaş, "Sayfayı incelediğimde bende olan fosile benzerleri olduğunu gördüm. İnsanlara örnek olması açısından paylaşım yaptım ve baya ilgi gördü. Sanırım daha önce Türkiye'de fazla örneği görülmemiş. Milyonlarca yıl öncesine ait bir fosil olduğunu bilmiyorduk, bizde yeni öğrendik" diye konuştu.

İstanbul'da hafriyat kazısı sırasında deniz minaresi fosili bulundu

Akbaş, sözlerini şöyle sonlandırdı: "Sosyal medyada etkileşim esnasında işin uzmanlarının yaptığı yorumlardan eski bir fosil olduğunu anladım. 10 milyonlarca yıllık fosil olduğunu öğrenince ise heyecanlandım. Bu kadar eski olacağını ve ilgi göreceğini tahmin etmiyordum. Böyle bir tarihi esere sahip olmak çok güzel duygu."

ÜŞÜMEZSOY: 10 MİLYON YAŞINDA BİR FOSİL

Fosilin aynı zamanda şeytan minaresi olarak bilindiğini söyleyen Jeolog Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, "Miyosen döneminin Serravallian zamanına ait 10 milyon yaşında bir fosil denilebilir. 10 milyon yıl önceki İstanbul kıyısını işaret eden kireç taşları içinde yaşamış bir canlıymış. Oluştuğu yerdeki paleocoğrafyayı gösterir. Ayrıca, Yeşilköy'den Bağcılar'a doğru gelen Bakırköy kireç taşları dediğimiz sığ denizde yaşayan bir fosildir" dedi.

İstanbul'da hafriyat kazısı sırasında deniz minaresi fosili bulundu
Jeolog Prof. Dr. Şener Üşümezsoy

"DEPREME KARŞI EN ZAYIF BÖLGEYİ GÖSTERİYOR"

Depreme karşı İstanbul'un en zayıf bölgesini deniz fosili tabakaların oluşturduğunu belirten Prof. Dr. Üşümezsoy, "İstanbul'un büyük bir kesiminde özellikle deprem riski gördüğümüz alanlarda yer almaktadır. Güngören killeri dediğimiz bir kil var, o biraz daha derinde. Bu boyutuyla değerlendirdiğimizde İstanbul'da 6 – 6.5 şiddetinde yegane deprem riski taşıyan fay Kumburgaz'dır. Depreme karşı İstanbul'un en zayıf bölgesini ise Miyosen dönemine ait 10 milyon yaşlı deniz fosili tabakalar oluşturuyor. İstanbul'da Avcılar, Küçükçekmece, Bakırköy, Bağcılar, Esenler ve Topkapı'ya kadar uzanan bu istif depreme karşı en zayıf bölgeyi gösteriyor" ifadelerini kullandı.

İstanbul'da hafriyat kazısı sırasında deniz minaresi fosili bulundu

"KİREÇ TAŞLARI KİLLERE GÖRE DAHA SAĞLAM ZEMİNLER OLUŞTURUYOR"

Ölü midye ve deniz minarelerinin zamanla kireç taşı oluşturduğuna değinen Prof. Dr. Üşümezsoy, "İstanbul'un deprem riskli kesimi bu fosillerin oluştuğu eski deniz kıyısıdır. Marmara Denizi kuzey kenarındaki bütün o faylar bu sedimentlerin çökelmesiyle ilişkilidir. Marmara Denizi sürekli çöken tabakalardan ve göllerden oluşmuştur. Bu da onun kenarındaki bir yapıyı oluşturuyor. Yaşayan bir sürü midye ve deniz minaresi ölüyor, zamanla çökeliyor ve kireç taşını oluşturuyor. O kireç taşları içinde olan bir fosildir. Merter'deki kireç taşları Bağcılar'a geçildiğinde kil taşlarına geçiyor. Aynı zamanda Bağcılar çok geniş bir bölgeyi kapladığı için en altta Güngören killeri onun üstünde ise kireç taşları var. Bu kireç taşları killere göre daha sağlam zeminler oluşturuyor" diye konuştu.

"DEPREM ANINDA HEYELANLAR YARATABİLECEĞİ İÇİN RİSKLİ OLUYOR"

Bölgenin eskiden deniz kıyısı olduğunu aktaran Prof. Dr. Üşümezsoy, sözlerini şöyle tamamladı: "Gürpınar killeri dediğimiz kalın bir Miyosen istifi de var. İstanbul'un Trakya kesimindeki zemin dayanıksızlığı ise yine bu noktadan kaynaklanıyor. Deprem anında heyelanlar yaratabileceği için bu bölgeler riskli oluyor."

İstanbul\'da hafriyat kazısı sırasında 10 milyon yıllık deniz minaresi fosili bulundu

Şener Üşümezsoy, Küçükçekmece, İstanbul, Bağcılar, Esenler, Avcılar, Marmara, Deprem, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Yaşam İstanbul'da hafriyat kazısı sırasında 10 milyon yıllık deniz minaresi fosili bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • OE ferat:
    fosil OEferadın ann nnsini acımadan bağırtarrrrak pom ppalaıyorlar izlemek beleeeeş :)))))) ama bahşiş diye parayı komidine bırakın ferad alsın o parayla koctassagıı yicekmiş :D:D:D 31 1 Yanıtla
  • Süzme OrospuÇucuğu ferhat eser:
    Ferhat eserin annesinin fosiileşmiş takısı 24 2 Yanıtla
  • OE ferat:
    fosilde 8 numara OEferad annn nnesi avvv raddırıdır :D OEferad beleşe bu ikiliui pompal aatıyoooor, ama komidine üç kuruş atın :DD 21 1 Yanıtla
  • OE ferat:
    fosil OEferadın bacc sııısı salıncağa komuş gel gel yapoyıomuş :D:D:Dd bağırtarrrrak pom ppalaıyorlar :)))))) 18 1 Yanıtla
  • oktay sayar:
    eskiden binaları ,deniz kumuyla yapıyorlardı ,o zamandan kalmıştır :) 11 0 Yanıtla
  • Serkan Genç:
    defineciler oraya yönlenir artık :) 9 0 Yanıtla
  • ferhat eser:
    şikesarayın fosilleşmiş hali 1 8 Yanıtla
  • Suat Aksu:
    Belkide deniz kumu taşınırken İçinde gelmiştir hemen kötü düşünmeyelim.( Bağcılarda oturuyorum ??) 9 0 Yanıtla
  • Çelikk:
    Pek İnandırıcı Gelmedi Bana 7 0 Yanıtla
  • ferhat eser:
    süzmenin baltatlıbacısı dün suadiyede show yapıyordu gene indibindiler yetmedi 1 3 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:23 Türkiye’nin ilk kadın sümeroloğu Muazzez İlmiye Çığ hayatını kaybetti Türkiye'nin ilk kadın sümeroloğu Muazzez İlmiye Çığ hayatını kaybetti
18:45 İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’un Azerbaycan ziyaretine Türkiye izin vermemiş İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Azerbaycan ziyaretine Türkiye izin vermemiş
17:45 İstifası an meselesi olan Cemal Enginyurt CHP’ye geçebilir İstifası an meselesi olan Cemal Enginyurt CHP'ye geçebilir
14:17 Ziraat Bankası’ndan CHP’li vekilin 1 milyar TL’lik logo değişimi iddiasına yanıt Ziraat Bankası'ndan CHP'li vekilin 1 milyar TL'lik logo değişimi iddiasına yanıt
12:47 Alkollü içecekler sektörü radara girdi Onlarca firmaya vergi cezası yolda Alkollü içecekler sektörü radara girdi! Onlarca firmaya vergi cezası yolda
15:06 Beşiktaş’ın efsane ismi Tayfur Havutçu yoğun bakıma kaldırıldı Beşiktaş'ın efsane ismi Tayfur Havutçu yoğun bakıma kaldırıldı
14:57 Jake Paul, yediği yumruk sonrası Mike Tyson’a bakın ne yapmış Jake Paul, yediği yumruk sonrası Mike Tyson'a bakın ne yapmış
14:48 MasterChef Beyza sağlık durumu hakkında bilgi verdi MasterChef Beyza sağlık durumu hakkında bilgi verdi
14:45 Burak Özçivit’ten eşinin kürküyle ilgili tek cümlelik yorum Burak Özçivit'ten eşinin kürküyle ilgili tek cümlelik yorum
14:38 Annesinin tinerle öldürdüğü bebeğin babasının ifadesi ortaya çıktı Annesinin tinerle öldürdüğü bebeğin babasının ifadesi ortaya çıktı
14:08 Ahmet Türk, kendisine desteğe gelen İmamoğlu için 42 oğlak kestirdi Ahmet Türk, kendisine desteğe gelen İmamoğlu için 42 oğlak kestirdi
14:04 Wanda’nın sevgilisinden transfer bombası: Fenerbahçe’ye gitmesi için ikna edeceğim Wanda'nın sevgilisinden transfer bombası: Fenerbahçe'ye gitmesi için ikna edeceğim
13:49 Benzine indirim geliyor: Tarih de tutar da belli Benzine indirim geliyor: Tarih de tutar da belli
13:47 Karoline Leavitt, Beyaz Saray Sözcüsü olacak Karoline Leavitt, Beyaz Saray Sözcüsü olacak
13:29 Şimşek’ten enflasyon paylaşımı: Fiyat istikrarına giden yol sabır ve kararlılık gerektiriyor Şimşek'ten enflasyon paylaşımı: Fiyat istikrarına giden yol sabır ve kararlılık gerektiriyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2024 21:12:55. #1.12#
SON DAKİKA: İstanbul'da hafriyat kazısı sırasında 10 milyon yıllık deniz minaresi fosili bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.