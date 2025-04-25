İstanbul\'da 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi

İstanbul'da 23 Nisan çarşamba günü meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar etkisini sürdürüyor.

Son olarak, Marmara Denizi'nde Büyükçekmece açıklarında peş peşe iki deprem daha meydana geldi. AFAD, saat 20:21'de 3.5 büyüklüğünde bir deprem oluştuğunu duyurdu.

DAKİKALAR SONRA YENİDEN SALLANDI

3.5'lik depremden dakikalar sonra saat 20:33'de 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Saat 20:33'te kaydedilen sarsıntı yerin 7.01 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Deprem, İstanbul'un yanı sıra çevre illerden de hissedildi.

YURTTAŞLAR KENDİLERİNİ SOKAĞA ATTI

Öte yandan depremin ardından çok sayıda yurttaş kendisini dışarıya attı. Panik yaşayan yurttaşların sokaklarda beklemeye başladığı görüldü.