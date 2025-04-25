İstanbul'da 23 Nisan çarşamba günü meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar etkisini sürdürüyor.
Son olarak, Marmara Denizi'nde Büyükçekmece açıklarında peş peşe iki deprem daha meydana geldi. AFAD, saat 20:21'de 3.5 büyüklüğünde bir deprem oluştuğunu duyurdu.
3.5'lik depremden dakikalar sonra saat 20:33'de 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Saat 20:33'te kaydedilen sarsıntı yerin 7.01 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Deprem, İstanbul'un yanı sıra çevre illerden de hissedildi.
Öte yandan depremin ardından çok sayıda yurttaş kendisini dışarıya attı. Panik yaşayan yurttaşların sokaklarda beklemeye başladığı görüldü.
Geçtiğimiz gün İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem kentte büyük panik yaratmış, metruk haldeki bir bina çökerken; 9 bina için tahliye karar verilmişti. Çok sayıda yurttaş ise geceyi sokaklarda ve parklarda geçirmişti.
Son Dakika › Yaşam › İstanbul'da 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi - Son Dakika
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