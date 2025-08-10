İstanbul'da hissedilen şiddetli bir deprem meydana geldi - Son Dakika
İstanbul'da hissedilen şiddetli bir deprem meydana geldi

10.08.2025 19:56
İstanbul'da bugün hissedilen deprem, vatandaşlar arasında kısa süreli bir panik yarattı. Depremin şiddeti ve merkez üssü hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak sosyal medyada birçok kişi depremi hissettiklerini ve endişelendiklerini belirtti. Yetkililer, vatandaşları sakin olmaya ve resmi açıklamaları takip etmeye çağırdı.

Balıkesir'de korkutan bir deprem meydana geldi.

BALIKESİR'DE 6.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığ'ının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 6.1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Saat 19.53'te gerçekleşen depremin, 11 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 6.0 olarak açıkladı.

İSTANBUL DAHİL BİRÇOK İLDE HİSSEDİLDİ

Deprem, İstanbul'un yanı sıra Marmara ve Ege Bölgesi'ndeki birçok ilde de hissedildi.

ÜÇ ARTÇI SARSINTI DAHA

6.1 büyüklüğündeki depremin ardından Balıkesir'de 3 artçı sarsıntı daha meydana geldi. AFAD, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan artçı depremlerin büyüklüklerini 4.6, 4.1 ve 4.0 olarak açıkladı.

BAKAN YERLİKAYA: AN İTİBARIYLA HERHANGİ OLUMSUZ BİR DURUM BULUNMAMAKTADIR

Depremle ilgili sosyal medya hesabından bir açıklamada bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya,herhangi bir olumsuz durumun bulunmadığını bildirdi.

Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde: "Balıkesir Sındırgı'da 6,1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. İstanbul ve çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri derhal saha taramalarına başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. An be an takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

İSTANBUL VALİLİĞİ: OLUMSUZ BİR DURUM YOK

İstanbul Valiliği, kentte de hissedilen Balıkesir merkezli 6.1 büyüklüğündeki depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını, sahada tarama çalışmalarına devam edildiğini açıkladı.

Sarsıntının ardından İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem, İstanbul'da da hissedildi. An itibarıyla herhangi bir olumsuzluk yaşanmamış olup, saha ekiplerimiz tarama çalışmalarına başlamıştır" denildi.

SINDIRGI'DA BİR BİNA YIKILDI

Depremin merkez üssü olan Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bir binanın yıkıldığı görüldü.

BAKAN URALOĞLU: ULAŞIM AKSLARIMIZDA HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK TESPİT EDİLMEMİŞTİR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından Balıkesir'de meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama yaptı. Uraloğlu, "Balıkesir'de meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İlk belirlemelere göre ulaşım akslarımızda herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir. Ekiplerimiz sahada tarama faaliyetlerini sürdürmektedir. Rabbim ülkemizi her türlü afetten korusun" ifadelerini kullandı.

