İstanbul'da iki ilçeye giriş paralı olacak - Son Dakika
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Yaşam

İstanbul'da iki ilçeye giriş paralı olacak

İstanbul'daki iki ilçeye girişin paralı olacağı duyuruldu. Bu uygulama ile ilçelere giriş ve çıkışlar kontrol altına alınacak ve bölgenin güvenliği artırılacak. İlgili ilçelerde yaşayan vatandaşlar ve iş yerleri ise bu durumdan muaf tutulacak.

28.11.2024 12:12
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İstanbul'un trafik yoğunluğunu azaltmak için yeni önlemler üzerinde çalışılıyor. Megakentte artan trafik sorununa çözüm için bazı noktalarda girişin ücretli olmasına yönelik uygulamanın devreye alınması için öneriler geliyor.

İstanbul Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı (SKUP) kapsamında hazırlanan uygulamalar hayata geçirilirken, planın bir parçası olan Trafik Tıkanıklığı Fiyatlandırması ile araç sahiplerinin belirli bölgeler için giriş ücreti ödemesi öneriliyor.

PLAN İLK OLARAK EMİNÖNÜ'NDE UYGULANACAK

Planın devreye alınması halinde pilot bölge Emiönü olacak. Kadıköy de pilot bölgeye dahil edilecek. Daha sonra yeni uygulama yoğun bölgelere doğru genişleyecek. Pilot uygulama olarak seçilen Eminönü, yaklaşık 6 kilometrekarelik bir alanda sisteme dâhil edilecek. Ardından Kadıköy'ün Moda bölgesi uygulamaya katılacak.

HER ARACIN ÜCRETİ AYNI OLMAYACAK

Düşük Salım Bölgeleri (DSB) uygulaması ile de çevreye daha fazla zarar veren araçlardan ekstra ücret alınacak. Çevre dostu araçlar ise düşük tarife avantajından faydalanacak.

TRAFİK YILDA

İstanbul dünya genelinde trafik yoğunluğu sıralamasında 65. sırada yer alıyor. Şehirde yıllık trafikte kaybedilen süre 104 saat olarak belirleniyor.

Belirli bölgelere ücretli araç girişi uygulaması dünya genelinde kullanılıyor. Londra, New York, Stockholm, Milan ve Singapur bu sistemi başarıyla uygulayan şehirler arasında yer alıyor.

İstanbul, Güvenlik, Beyoğlu, Kadıköy, Eminönü, Ekonomi, trafik, Pilot, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam İstanbul'da iki ilçeye giriş paralı olacak - Son Dakika

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