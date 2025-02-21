İstanbul'da kar esareti bitmeyecek gibi! Son açıklama öğrencilerin yüzünü güldürecek - Son Dakika
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Yaşam

İstanbul'da kar esareti bitmeyecek gibi! Son açıklama öğrencilerin yüzünü güldürecek

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Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen, ''İstanbul'da 24 Şubat Pazartesi günü okullar tatil mi olacak?'' sorusuna yanıt verdi. Hava sıcaklığının -4 dereceye kadar düşeceği ve buzlanma olacağına işaret eden Şen, ''Pazar akşamı bu senin en soğuk günü olacağı için pazartesi günü de okullar tatil olabilir'' dedi.

21.02.2025 23:43
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İstanbul'da bir haftadır beklenen kar yağışı bazı bölgelerde şiddetini artırarak etkisini sürdürmeye devam ediyor. İstanbul'da okullar tatil edildi. İş çıkışına denk gelen kar, trafikte sürücülere zor anlar yaşattı. Trafik yoğunluğu yüzde 90'ı gördü. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda birçok uçuş iptal edildi. Toplu taşımada da büyük yoğunluk oldu. Kar yağışının hafta sonu da etkisini sürdürmesi beklenirken kar kalınlığının megakentin bazı bölgelerinde 40 santimetreyi bulabileceği tahmin ediliyor.

İstanbul'da kar esareti bitmeyecek gibi! Son açıklama öğrencilerin yüzünü güldürecek

İSTANBUL'DA PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ?

Kenti beyaz örtüyle kaplayan karın tadını ise okul tatilini fırsat bilen çocuklar ile aileleri çıkarıyor. Son iki gündür okulların tatil edildiği İstanbul'da yeni bir kar tatili ihtimali de gündemdeki yerini koruyor. Milyonlarca öğrenci ile velileri şimdiden "24 Şubat Pazartesi günü okullar tatil mi olacak?" sorusuna yanıt aramaya başladı.

İstanbul'da kar esareti bitmeyecek gibi! Son açıklama öğrencilerin yüzünü güldürecek

"KAR YAĞIŞI HAFTA SONU DA DEVAM EDECEK"

Konuya ilişkin CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen'den dikkat çeken değerlendirmeler geldi. Şen, "Gece sıcaklık düşeceği için kar yerde kalacak. Bu gece, yarın ve pazar akşama kadar kuvvetli kar yağışların devam edeceğini söyleyebiliriz" dedi.

İstanbul'da kar esareti bitmeyecek gibi! Son açıklama öğrencilerin yüzünü güldürecek

"PAZARTESİ GÜNÜ DE OKULLAR TATİL OLABİLİR"

Şen, sözlerine şu şekilde devam etti: "Pazar akşamı bu senin en soğuk günü olacağı için Pazartesi günü de okullar tatil olabilir. Bunun sebebi buzlanma olacaktır. İstanbul'da sıcaklık -4 dereceye düşecek. Okul servisleri çıkamayabilirler. Bu tabii ki Pazar günü yeniden değerlendirilecektir."

İstanbul'da kar esareti bitmeyecek gibi! Son açıklama öğrencilerin yüzünü güldürecek
İstanbul\'da kar esareti bitmeyecek gibi! Son açıklama öğrencilerin yüzünü güldürecek

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Son Dakika Yaşam İstanbul'da kar esareti bitmeyecek gibi! Son açıklama öğrencilerin yüzünü güldürecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • YILMAZ MERAL:
    Gökden nimet yağıyor esaret diye haber yazıyorsunuz barajları bu esaret dediğiniz nimet dolduracak.Şükredin 114 2 Yanıtla
  • Murat ÇAMUR:
    AMMA BÜYÜTTÜNÜZ HA SENELERDİR DOĞUDAKİ KARDEŞLERİMİZ NE YAPSIN ???????? MEGA ŞEHİR İSTANBUL ÇIT KIRILDIM . 69 34 Yanıtla
    selçuk çelik:
    Evet bir yandan kesinlikle haklısınız. Dogudaki kardeşlerimizin durumu daha zor. Ama, şöyle bir durum var. Dogudaki, kış, kar, her zaman böyle. Ama, İstanbuldan, devamlı böyle kar olmuyor. Bu yüzden, Biz İstanbullular, pek alışık degiliz. 8 5
    Murat Tefek:
    İstanbul'da yasamıyorsanız lütfen yorum yapmayınız. 5 7
    Ugur Kent:
    15 milyondan bahsediyoruz doğunun nüfusu İstanbul'un yarısı bile etmiyor 4 4
    Mirza İnan:
    çünkü İstanbul'u 6 senedir ego başgan yönetiyor, hizmet sıfır olunca kar esarete dönüşüyor..... 1 0
  • abuzer kayar:
    Kavgadan başka kuş, eko dan başka başkan tanımam 16 52 Yanıtla
  • Casper:
    Piclerr okulda oynadıkları yetmiyor mu şimdide tatill 3 45 Yanıtla
  • Plare Rugre:
    okula gitmeyi sevmeyen idrak edemeyen tembel bir ırk olduğumuz için.. 13 7 Yanıtla
  • yıldıray yanık:
    esaret diye habermi olur,kar yağsa bir dert yağmasa bir dert, 14 0 Yanıtla
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