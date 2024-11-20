İstanbul'da kar yağışı için tarih verildi - Son Dakika
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Yaşam

İstanbul'da kar yağışı için tarih verildi

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Bugün birçok bölgede sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek, sağanak yağış etkili olacak. Hafta sonuna doğru ise sıcaklıklarda yaşanacak keskin düşüş kar yağışını beraberinde getirecek. Bu iller arasında İstanbul da var. Uzmanlar kar yağışı için ise tarih verdi.

20.11.2024 08:49  Güncelleme: 09:00
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Bugün birçok kentte görülecek olan sağanak yarın yurt geneline yayılacak, sıcaklıklar ise hafta sonuna kadar kademeli olarak düşecek. Bu süreçte İstanbul dahil bazı illerde kar beklentisi olduğunu belirten uzmanlar, gün vererek uyardı.

SAĞANAK ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; Kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu ile Edirne, Kırklareli, Çanakkale, Çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Hava sıcaklıkları kuzey ve iç kesimlerde 3 ila 5 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar ise genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta, Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esecek.

İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?

Bugün birçok kentte etkili olan sağanak, yarından itibaren yurt geneline yayılacak. Yağmur İstanbul'u da etkileyecek. Peki havaların soğuması ile birlikte kar İstanbul'a gelecek mi? NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, İstanbul'da yarın ve cumartesi günü kuvvetli sağanak beklendiğini söyleyerek kar sinyali verdi.

CUMARTESİ AKŞAM SAATLERİNİ İŞARET ETTİ

"Soğuk hava, bu hafta ülkenin birçok noktasına kar getirecek" diyen Çalışkan, cumartesi ülkeye girecek soğuk havanın önce yağmur ardından kar getireceğini söyledi. Çalışkan, soğuk havayla birlikte cumartesi akşam saatlerinde İstanbul'a kar yağabileceğini ifade etti.

İstanbul\'da kar yağışı için tarih verildi

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Son Dakika Yaşam İstanbul'da kar yağışı için tarih verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Tarık yücel:
    Yağmazsa ??? ulan 2 senedir yağdı yağacak diye diye şehire kar düşmüyor. 6 0 Yanıtla
  • İbrahim Yendi:
    İstanbul'a kar yağması çok mu önemli memleket meselesi gibi haber yapmak 0 1 Yanıtla
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