İstanbul\'da motokuryelere trafik yasağı kalkıyor

Bud clifford:

sanki zorla çalışıyorlar.gökten kar değil taş da yağsa şiparişi standart şekilde getirmek zorundalar bende dahil dünyada işsiz kuryelerin yerinde karda çalışıyor olmaya çok sevinecek binlerce işsiz vardır. türkler mağdur edebiyatını çok iyi yapıyor kârdişş diyen o hanzo bir psikopat ama siz polyana olduğunuz için anlamazsınız artist kuryeler