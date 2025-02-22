İstanbul'da motokuryelere trafik yasağı kalkıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yaşam

İstanbul'da motokuryelere trafik yasağı kalkıyor

Geniş Video İzle

İstanbul Valisi Davut Gül, kar yağışı nedeniyle motokuryeler için uygulanan trafik yasağının yarın saat 08.00'den itibaren sona ereceğini duyurdu.

22.02.2025 12:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'a önceki gün giriş yapan soğuk hava dalgası yoğun kar yağışıyla etkisini sürdürüyor. Sabah saatlerinde bazı bölgelerde aniden bastıran kar yağışı megakenti beyaza çevirdi. Hava muhalefeti nedeniyle kent genelinde motokuryelere trafiğe çıkma kısıtlaması getirilmişti. İstanbul Valisi Davut Gül yasağın ne zaman kaldırılacağını duyurdu.

YASAK 08.00'DE BİTİYOR

Resmi sosyal medya hesabından açıklama yapan Vali Gül şu ifadeleri kullandı: "Olumsuz hava koşulları nedeniyle uygulanan her türlü motosiklet ve motokurye araçlarına yönelik trafiğe çıkma kısıtlaması, yapılan değerlendirmeler sonucunda 23 Şubat Pazar günü saat 08.00 itibarıyla kaldırılmıştır. Sürücülerimizin güvenli bir şekilde seyahat edebilmeleri için trafik kurallarına ve hava koşullarına uygun şekilde hareket etmeleri önem arz etmektedir."

İstanbul\'da motokuryelere trafik yasağı kalkıyor

Davut Gül, İstanbul, trafik, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam İstanbul'da motokuryelere trafik yasağı kalkıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Hakan Şentürk:
    Tam vardıya çalışanların 85-95.000 arasında rahat maaşlari var onu biliyoruz yarım vardiya çalışanların da 25'in 35.000 arasında maaşları var yani acımayın yani karda kıyamette sipariş götürüyorlarsa emin olun daha çok aldıkları içindir 6 23 Yanıtla
  • Ömer Ferhanoglu:
    valim yüce rabbim senden razı olsun inşallah 3 gün güzel yatik evde 21 2 Yanıtla
  • Murat Çevre:
    Tembeller acindan ölmüştür.. 9 1 Yanıtla
  • Casper:
    Oley Trafiğe Çıkıyorum 2 4 Yanıtla
  • Bud clifford:
    sanki zorla çalışıyorlar.gökten kar değil taş da yağsa şiparişi standart şekilde getirmek zorundalar bende dahil dünyada işsiz kuryelerin yerinde karda çalışıyor olmaya çok sevinecek binlerce işsiz vardır. türkler mağdur edebiyatını çok iyi yapıyor kârdişş diyen o hanzo bir psikopat ama siz polyana olduğunuz için anlamazsınız artist kuryeler 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:58 Şakir Paşa Ailesi neden durduruldu RTÜK’ten nedenleri sıraladı Şakir Paşa Ailesi neden durduruldu? RTÜK'ten nedenleri sıraladı
14:24 Mansur Yavaş, CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ön Seçimine İlişkin Değerlendirmede Bulundu Mansur Yavaş, CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ön Seçimine İlişkin Değerlendirmede Bulundu
13:40 Vurduğu diş hekimi, 2 çocuğunun biyolojik babası çıktı Vurduğu diş hekimi, 2 çocuğunun biyolojik babası çıktı
12:33 İmamoğlu’na sahte diploma soruşturması İmamoğlu'na sahte diploma soruşturması
12:32 Maydonoz Döner operasyonunun detayları MASAK taktiği ortaya çıkardı: RTB Maydonoz Döner operasyonunun detayları! MASAK taktiği ortaya çıkardı: RTB
21:09 İbrahim Hacıosmanoğlu’nda Slavko Vincic-Acun Ilıcalı iddialarına yanıt İbrahim Hacıosmanoğlu'nda Slavko Vincic-Acun Ilıcalı iddialarına yanıt
20:46 Trump’ın yeni dostu Putin oldu Zelenskiy’yi yerin dibine soktu Trump'ın yeni dostu Putin oldu! Zelenskiy'yi yerin dibine soktu
20:31 İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan canlı yayında ortalığı karıştıracak Galatasaray sözleri İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan canlı yayında ortalığı karıştıracak Galatasaray sözleri
19:44 Adaylık başvurusu yapmayan Mansur Yavaş için hiçbir şey bitmemiş Adaylık başvurusu yapmayan Mansur Yavaş için hiçbir şey bitmemiş
19:39 İmamoğlu’nun adaylığı için toplanan imza sayısı açıklandı İmamoğlu'nun adaylığı için toplanan imza sayısı açıklandı
19:16 İsviçre’den skandal itiraf: Ülkemizde eğitim görüp Türk ordusuna karşı savaşıyorlar İsviçre'den skandal itiraf: Ülkemizde eğitim görüp Türk ordusuna karşı savaşıyorlar
19:11 Yöneticisi doğruladı: Dev kripto borsası milyarlarca dolarlık hack saldırısına uğradı Yöneticisi doğruladı: Dev kripto borsası milyarlarca dolarlık hack saldırısına uğradı
19:10 Netanyahu, Filistinli sivillerin evine düzenlenen baskına katıldı Netanyahu, Filistinli sivillerin evine düzenlenen baskına katıldı
18:51 Borsa İstanbul’da sert düşüş Borsa İstanbul'da sert düşüş
18:47 İran lideri Pezeşkiyan’dan ABD’ye Türkçe şiirli yanıt İran lideri Pezeşkiyan'dan ABD'ye Türkçe şiirli yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2025 16:07:14. #1.12#
SON DAKİKA: İstanbul'da motokuryelere trafik yasağı kalkıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.