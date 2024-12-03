İstanbul'da Özel Halk Otobüsleri kontak kapattı - Son Dakika
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Yaşam

İstanbul'da Özel Halk Otobüsleri kontak kapattı

İstanbul\'da Özel Halk Otobüsleri kontak kapattı

İstanbul'da faaliyet gösteren Özel Halk Otobüsleri (ÖHO), İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü (İETT) tarafından ödemelerin yapılmaması sebebiyle kontak kapattığını duyurdu. ÖHO sahipleri, 2 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'de iş bırakma kararı alırken, 3 Aralık Salı günü Saraçhane'deki belediye binası önünde basın açıklaması yapacaklarını bildirdi. ÖHO sürücüleri, İBB'nin ödemeleri yapmadığı için yakıt alamadıklarını ve bu durumun halkı mağdur ettiğini belirtti.

03.12.2024 00:57
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İstanbul'da Özel Halk Otobüsleri (ÖHO) kontak kapattı.

İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne (İETT) bağlı ÖHO sahipleri, söz konusu kararı sosyal medya hesapları üzerinden duyurdu. Karara gerekçe olarak ise İETT tarafından ödemelerin yapılmaması gösterildi.

Dün saat 20.00'de kontak kapatan 3 bin 41 ÖHO sahibi bugün Saraçhane'de bulunan belediye binası önünde basın açıklaması yapacaklarını dile getirdi.

"BUYURSUN İBB ÇALIŞTIRSIN"

ÖHO sürücüleri tarafından yapılan basın açıklamasında, "İBB ödemelerimizi yapmadığı için yakıt alamıyoruz. 2 Aralık günü işi biten tüm otobüsler Saraçhane önüne çekilecek. Paramız yok, yakıt yok. Halk mağdur olmasın. Buyursun İBB çalıştırsın" ifadelerini kullandı.

Kültür Sanat, İstanbul, 3-sayfa, Aralık, Eğitim, Yaşam, İETT, Son Dakika

Son Dakika Yaşam İstanbul'da Özel Halk Otobüsleri kontak kapattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Mehmet null:
    bencede ibb çalıştırsın 1 2 Yanıtla
  • Vatanperver:
    herşey çok güzel oldu mu?? 0 0 Yanıtla
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