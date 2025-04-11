İstanbul\'da lodos kaosu

Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da gece saatlerinde etkisi gösteren şiddetli rüzgar, İstanbul Hava Sahası'nda trafiğinin aksamasına neden oldu. İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş için alçalan uçaklar, olumsuz hava koşulları nedeniyle bir süre havada tur atarak rüzgar şiddetinin azalmasını bekledi.

PİSTİ PAS GEÇMEK ZORUNDA KALDI

Öte yandan, o anlar telsiz konuşmalarınca kayıt altına alındı. Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş için alçalan bir uçağın pilotu, rüzgarın hızında ani ve şiddetli olan 'windshear' (rüzgar kesici) ikazı aldığını söyledi. Bunun üzerine hava trafik kontrolörü ile irtibata geçerek pisti pas geçmek zorunda kaldı. Havada tur atan başka bir uçağın pilotu ise yakıt kritiğine girebileceğini söyledi.

BEYOĞLU'NDA BİNA ÇÖKTÜ

İstanbul'da gün boyunca etkili olan lodos akşam saatlerinde sağanak yağmurun da yer yer şiddetini artırması ile hayatı olumsuz etkiledi. Beyoğlu'nda riskli yapı gerekçesiyle mühürlenen ahşap bina kısmen çökerken, Kağıthane'de rüzgarın etkisiyle uçan çatı araçlara zarar verdi. Küçükçekmece'de ise inşaat güçlendirmesi olan binanın sıvası yağmur ve rüzgarın da etkisiyle uçtu.

İstanbul'da etkili olan lodos rüzgarları yaşamı olumsuz etkiledi. Akşam saatlerinde yağmurun da etkisini artırması ile İstanbul'un çeşitli ilçelerinde çatı uçmaları ve bina çökmeleri meydana geldi. Küçükçekmece Söğütlüçeşme Mahallesi Ertuğrul Sokak'ta inşaat güçlendirmesi olan binanın sıvası yağmur ve rüzgarın da etkisiyle binadan koparak çevredeki diğer binalara savruldu. Kopan parçalar evlerin çatı ve balkonlarına düşerken o anlar vatandaş kamerasına yansıdı.

KAĞITHANE'DE ÇATI ARAÇLARIN ÜZERİNE DÜŞTÜ

Kağıthane Nurtepe Mahallesi Eğriçınar Sokak'ta ise rüzgar etkisiyle uçan çatı parçaları park halindeki araçların üstüne düştü. 3 araç hasar alırken ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi aldı. 2 araç olay yerinden çekilirken hasar alan bir kamyonet olay yerinde kaldı.

BEYOĞLU'NDA METRUK BİNA ÇÖKTÜ

Beyoğlu Keçeci Piri Mahallesi Şeritçi Sokak'ta ise riskli yapı olması gerekçesi ile mühürlenen ahşap bina yine lodos ve yağmurun etkisiyle kısmen çöktü. İkinci katı çöken ve kısmen eğilen metruk bina çevredeki diğer binalara zarar vermezken ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve belediye ekipleri sokakta güvenlik önlemi aldı.

(Kaynak: DHA-İHA)