İstanbul'da yıkıldı yıkılacak 1200 bina var - Son Dakika
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Yaşam

İstanbul'da yıkıldı yıkılacak 1200 bina var

İstanbul\'da yıkıldı yıkılacak 1200 bina var

İstanbul Silivri açıklarındaki 6.2'lik deprem sonrasında özellikle eski binalarda oturan vatandaşlar evlerine girme konusunda tereddüt yaşıyor. İBB'nin verilerine göre megakentte tabut bina diye tabir edilen her an yıkılma riski bulunan yaklaşık 1200 bina bulunuyor. Ancak kentsel dönüşüm sürecinin tıkandığı birçok adres var.

25.04.2025 13:08
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İstanbul'da küçük bir sarsıntıyla bile her an yıkılabilecek bin 200 kadar tabut bina olduğu belirtiliyor. 2000 öncesi yapılan ve riskli kabul edilen bina sayısı da yaklaşık 800 bin. Milyonlarca İstanbullu risk altında ve deprem sonrası aynı korkuyu yaşayıp evlerine girmek istemiyorlar.

ÖNCELİKLİ ÇÖZÜM KENTSEL DÖNÜŞÜM

Tabut binalar için de olası büyük bir depremde yıkılma riski bulunan eski yapılar için de önerilen öncelikli çözüm kentsel dönüşüm. Ancak kentsel dönüşümün önü engellerle dolu. İstanbul'da sürecin tıkandığı birçok adres mevcut.

"KENTSEL DÖNÜŞÜMDE 2 SORUN VAR"

Gayrimenkul Hukuku Derneği Kurucu Başkanı Ali Güvenç Kiraz, kentsel dönüşümde iki sorun olduğunu belirtip "Bunlardan bir tanesi, süreç yönetimindeki tıkanıklıklar. İkincisi ise yargılama süreçleri" dedi. İstanbul için uzmanlar deprem konusunda milli seferberlik çağrısı yapıyor.

Şehir Plancısı Prof. Dr. Murat Yalçıntan ise "İstanbul deprem master planı; hangi bölgelere öncelikle müdahale edilmeli, hangi bölgelerdeki yapılar öncelikle yenilenmeli, bu şekilde risk azaltılabilir" diye konuştu. Uygulanacak kentsel dönüşüm modeli için uzmanların farklı önerileri var ama ortak çağrı "bina bazında değil ada bazında dönüşüme gidilmeli".

"DEPREM OLMASA BİLE TRAFİKTE KARMAŞA VAR"

Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz, dönüşümün bina bazında olmaması gerektiğine vurgu yapıp "Bugün dahi deprem olmadan daha afet olmadan bir yerden bir yere gidilmesi mümkün olmayan bir karmaşası var" dedi. Tüysüz, bu karmaşanın giderilmesi gerektiğini dile getirip şehrin yeniden planlaması gerektiğini ifade etti.

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Son Dakika Yaşam İstanbul'da yıkıldı yıkılacak 1200 bina var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Oğuz Demir:
    her yapılan veya yapılacak olan işi rant kapısı olarak görmeyi bırakın. insanların önündeki engelleri kaldırın. yardımcı olun. prosedür prosedür yıldırmayın. 6 0 Yanıtla
  • YoH null:
    Tek çözüm müstakil gerisi hikaye 4 1 Yanıtla
  • mert çelik:
    tek cozum asgarı ucretle mılyon tl lık bına alıp odemeyı 2425 yılına kadar yapmak 2 0 Yanıtla
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