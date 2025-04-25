İstanbul\'daki 4.3 büyüklüğündeki depremin ardından halk sokaklara çıktı

İstanbul'da geçtiğimiz gün meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar devam ederken; İstanbul bu akşam iki depremle yeniden sarsıldı.

BÜYÜKÇEKMECE'DE 4.3 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

AFAD, saat 20:21'de 3.5 büyüklüğünde bir deprem oluştuğunu duyurdu. 3.5'lik depremden dakikalar sonra saat 20:33'de 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Söz konusu depremlerin ardından 3.5 ve 3.7 büyüklüğünde iki deprem daha meydana geldi.

HALK SOKAKLARA ÇIKTI

Deprem özellikle İstanbul'un Avrupa Yakası'ndaki ilçelerinde hissedildi. Paniğe kapılan yurttaşlar da soluğu sokaklarda aldı.

Esenyurt, Büyükçekmece ve Arnavutköy, Küçükçekmece, Zeytinburnu gibi ilçelerde sarsıntıyı hisseden vatandaşlar sokağa çıktı.