İşte İstanbul\'daki 6.2\'lik depremin boğazda yarattığı etki

İstanbul'da peş peşe iki deprem meydana geldi. İlk depremin Silivri açıklarında olduğu öğrenildi. AFAD tarafından yapılan açıklamada ilk depremin büyüklüğü 3.9, Kandilli tarafından yapılan açıklamada ise 4.0 olarak duyuruldu. Bu depremin ardından İstanbul'da şiddetli bir deprem daha oldu. AFAD ikinci depremin büyüklüğünü 6.2 olarak duyurdu.

BOĞAZDA DEV DALGALAR OLUŞTU

Büyük paniğe neden olan depremin İstanbul Boğazı'nda yarattığı etki kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi. Deprem anında boğazda dev dalgaların oluşması dikkatlerden kaçmadı.