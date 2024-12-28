İstanbul Havalimanı'nda bulunan yavru gorile ilişkin bakanlıktan paylaşım - Son Dakika
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Yaşam

İstanbul Havalimanı'nda bulunan yavru gorile ilişkin bakanlıktan paylaşım

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Tarım ve Orman Bakanlığı, İstanbul Havalimanı'nda ele geçirilen yavru gorilin son durumuna ilişkin yaptığı paylaşımda, gorilin fotoğrafını paylaşarak ''Arkadaşlar merak etmeyin, ben iyiyim'' yazdı.

28.12.2024 19:30
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Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerinin, 22 Aralık'ta İstanbul Havalimanı'nda nesli tehlike altındaki 'gorilla gorilla' yavrusu yakaladığı açıklandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Nijerya çıkışlı Bangkok varışlı kafes tipi bir yükün takibe alınması sonucu, hayvan kaçakçılığı vakası ortaya çıkarıldı.

Ekiplerce yapılan incelemede, kafes tipindeki kutuda, Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaret Konvansiyonu (CITES) Sözleşmesi Ek-1 listesi kapsamındaki nesli tükenmek üzere olan "gorilla gorilla" olduğu belirlendi.

YAVRU GORİLDEN HABER VAR

Havalimanında bulunduğu an çekilen görüntüleri ile çok sayıda kişinin merakla takip ettiği yavru gorile ilişkin Tarım ve Orman Bakanlığı, bir paylaşımda bulundu. Bakanlık gorilin fotoğrafını paylaşarak "Arkadaşlar merak etmeyin, ben iyiyim" yazdı.

İstanbul Havalimanı\'nda bulunan yavru gorile ilişkin bakanlıktan paylaşım

Tarım ve Orman Bakanlığı, İstanbul Havalimanı, Hayvanlar, Yaşam, Dünya, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Yaşam İstanbul Havalimanı'nda bulunan yavru gorile ilişkin bakanlıktan paylaşım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Aytaç Göktaş:
    kardeşim Türkiye'de yaşam zor doğal yaşam alanına dön açlıktan ölürsün burada 156 23 Yanıtla
    ahmet demir:
    sen ölmediysen kimse ölmez bu aç gözlülükle?????? 3 8
  • Serkan Yalçın:
    atın gitsin hayvanat bahçesine 11 130 Yanıtla
  • Ozan Aslan:
    inşallah açlıktan ölmez 76 19 Yanıtla
  • Murat Tayman:
    burda kalmalı o bizim mahsun evladımız 65 5 Yanıtla
  • Reis Rs:
    Goril insan olmaya gelmiş. ama geldiğine pişman insanlık bitmiş burda bakışı atıyor. 53 7 Yanıtla
  • ferhat eser:
    Gorili inönüye bekliyoruz dünyanın en büyük taraftarı BEŞİKTAŞ taraftarını yakından görmeli asıl formamizi ona giydiricez 7 37 Yanıtla
  • Resul Ekrem Akalın:
    gözlerin ve macup bakışın çok güzel.seni görmek isterdim canlı canlı. 39 0 Yanıtla
  • poyraz can:
    bu bakanlıklar ne iş yapar diye sorup duruyorsunuz Alın size yaptığı işler 14 2 Yanıtla
  • Resul Ekrem Akalın:
    emeklimisin.zam otanı12.60 9 4 Yanıtla
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SON DAKİKA: İstanbul Havalimanı'nda bulunan yavru gorile ilişkin bakanlıktan paylaşım - Son Dakika
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