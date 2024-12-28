İstanbul Havalimanı\'nda bulunan yavru gorile ilişkin bakanlıktan paylaşım

Yaşam

Görüntüdeki ismin kim olduğunu duyunca şok olacaksınız

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerinin, 22 Aralık'ta İstanbul Havalimanı'nda nesli tehlike altındaki 'gorilla gorilla' yavrusu yakaladığı açıklandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Nijerya çıkışlı Bangkok varışlı kafes tipi bir yükün takibe alınması sonucu, hayvan kaçakçılığı vakası ortaya çıkarıldı.

Ekiplerce yapılan incelemede, kafes tipindeki kutuda, Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaret Konvansiyonu (CITES) Sözleşmesi Ek-1 listesi kapsamındaki nesli tükenmek üzere olan "gorilla gorilla" olduğu belirlendi.

YAVRU GORİLDEN HABER VAR

Havalimanında bulunduğu an çekilen görüntüleri ile çok sayıda kişinin merakla takip ettiği yavru gorile ilişkin Tarım ve Orman Bakanlığı, bir paylaşımda bulundu. Bakanlık gorilin fotoğrafını paylaşarak "Arkadaşlar merak etmeyin, ben iyiyim" yazdı.