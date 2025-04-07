İstanbul için kar uyarısı! Saat verildi, uyarılar peş peşe geldi

Türkiye genelinde bahar mevsimi yavaş yavaş etkisini göstermeye başlamışken nisan ayının ikinci haftasında beklenen soğuk hava dalgası vatandaşları şaşırttı. Meteoroloji uzmanları Pazartesi ile Cuma günleri arasında ciddi sıcaklık düşüşleri yaşanacağına dikkat çekti. Mevcut tahminlere göre bazı bölgelerde sıcaklıklar geçtiğimiz haftaya kıyasla yaklaşık 10 derece birden düşecek.

AKOM'DAN KARLA KARIŞIK SAĞANAK UYARISI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte bugün sabah saat 08.00'den itibaren Avrupa Yakası'nda, öğle saatlerinden itibaren ise Boğaz çevresi ile Anadolu Yakası genelinde kuvvetli sağanak geçişleri beklendiğini duyurdu.

Sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermesi beklenen fırtına ile birlikte sıcaklıkların 5 derecenin altına gerilemesi ve kış aylarını aratmayacak seviyelere düşmesinin öngörüldüğü aktarıldı.

Açıklamada, kısa süreli gerçekleşecek yağışların metrekareye 15 ila 30 kilogram aralığında düşmesinin tahmin edildiği, kentin kuzey bölgeleri ile yüksek kesimlerinde sağanağın zaman zaman karla karışık yağmur şeklinde görülebileceği aktarıldı.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN UYARI

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğüne göre Türkiye'nin 7 Nisan Pazartesi günü kuzeybatı (Trakya) kesimlerden itibaren yeni bir soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Açıklamada, halen mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, pazartesi günü Trakya ( Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ) kesiminden başlamak üzere hafta boyunca azalarak bölge genelinde 5 ila 7 derece, iç ve yüksek kesimlerde ise 7 ila 9 derece mevsim normallerinin altına ineceğinin öngörüldüğü kaydedildi.

MARMARA VE EGE İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Manisa ve Tekirdağ için sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.





07 Nisan-13 Nisan 2025 tarihleri arasında en düşük hava sıcaklıklarının aşağıda belirtilen değerlere kadar düşeceği tahmin ediliyor.

Ankara :-2

İstanbul :2

İzmir :5

Konya :-2

Antalya :8

Bolu :-2

Samsun :4

Trabzon :3

Erzurum :-6

Malatya :-1

Diyarbakır :3

ANKARA EKSİ DERECEYE DÜŞECEK

Ankara Valiliğinin sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamaya göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinin verileri doğrultusunda, kentte hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 5 ila 10 derece altına inmesi ve 12 Nisan'a kadar en düşük hava sıcaklığının eksi 2 derece olması bekleniyor.

Soğuk havayla birlikte, yüksek kesimler başta olmak üzere il genelinde yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlarının görüleceği tahmin ediliyor.

Açıklamada, vatandaşlar, kar yağışı, buzlanma ve gece sıcaklıklarında ani düşüşe bağlı zirai don olumsuzluklarına karşı uyarıldı.

EDİRNE'DE KAR YAĞIŞI BAŞLADI

MGM İstanbul Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin Trakya için yaptığı uyarının ardından, gece yarısından sonra Keşan'da yağmur yerini kar yağışına bıraktı. Yağışla birlikte araçların ve çatıların üzeri beyaz örtüyle kaplandı. Vatandaşlar, nisan ayında yağan karı balkon ve pencerelerinden cep telefonlarıyla görüntüleyerek, sosyal medya hesaplarından paylaştı. Hava sıcaklığının 3 derece olduğu ilçede, polis ekipleri de olası kazalara karşı denetimlerini arttırdı. Kar yağışı, Edirne'nin yüksek kesimlerinde de etkili oluyor. Kar yağışının aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

7 NİSAN İL İL HAVA DURUMU

EDİRNE °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 24°C

Çok bulutlu

ANTALYA °C, 19°C

Çok bulutlu, sağanak yağışlı

HATAY °C, 24°C

Çok bulutlu

ISPARTA °C, 14°C

Çok bulutlu, sağanak yağışlı

ANKARA °C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KONYA °C, 18°C

Çok bulutlu

NEVŞEHİR °C, 18°C

Çok bulutlu

BOLU °C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı zamanla yüksekleir karlakarışık yağmur ve kar yağışlı

KARABÜK °C, 19°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

SİNOP °C, 14°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

AMASYA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

RİZE °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 18°C

Çok bulutlu, batı kesimleri sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KARS °C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA °C, 21°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

VAN °C, 11°C

Çok bulutlu, kuzey kesimleri yağmurlu

ADIYAMAN °C, 21°C

Çok bulutlu

DİYARBAKIR °C, 22°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 21°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MARDİN °C, 24°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı