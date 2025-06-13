İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız\'dan "Esencılıs" sorusuna tepki

Son dönemde sosyal medyada ve bazı haber ajanslarında Esenyurt için kullanılan "Esencılıs" yakıştırmasına İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'dan net bir açıklama geldi. Yıldız, bu tür ifadelerin kamuoyunda yanlış bir algı oluşturduğunu vurguladı.

"ESENYURT ESENYURT'TUR"

Emniyet Müdürü Yıldız, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Esenyurt, Esenyurt'tur. Esencılıs değildir. İnsanımız Esenyurt'u yurt olarak benimsemiş ve ismini de öyle ifade etmiştir" ifadelerine yer verdi.

ALGI OPERASYONLARINA KARŞI NET TAVIR

Yıldız'ın bu çıkışı, özellikle ilçeyle ilgili olumsuz imaj oluşturmaya çalışan kesimlere karşı net bir duruş olarak değerlendirildi. Emniyet yetkilileri, kamu düzeninin sağlanması kadar, toplumsal aidiyet ve kimliğin korunmasının da önemli olduğunu belirtiyor.