İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar: Türkiye'de tarımsal üretim her geçen yıl artıyor - Son Dakika
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İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar: Türkiye'de tarımsal üretim her geçen yıl artıyor

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar: Türkiye\'de tarımsal üretim her geçen yıl artıyor
01.08.2025 17:05
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Haberler.com'da Melis Yaşar'ın konuğu olan İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, tarımsal üretimden gıda denetimlerine, dikey tarımdan hayvancılığa kadar birçok konuda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Haberler.com ekranlarında Melis Yaşar'ın sorularını yanıtlayan İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, Türkiye'nin tarım ve gıda alanındaki güncel durumu hakkında önemli değerlendirmeler yaptı. Tarımsal üretimin her geçen yıl artarak devam ettiğini belirten Parıldar, İstanbul'un manda hayvancılığı ve gıda işletmeleri açısından önde gelen illerden biri olduğunu vurguladı. Ayrıca İstanbul'da dikey tarım projelerinin dünyadaki örnekleriyle yarışır hale geldiğini söyleyen Parıldar, gıda denetimleri, ithalat süreçleri ve orman yangınlarıyla mücadele konusunda da çarpıcı bilgiler paylaştı.

TARIMSAL ÜRETİMDE ARTIŞ VE MANDA HAYVANCILIĞI

Parıldar, Türkiye'de tarımsal üretimin her geçen yıl arttığını belirterek, İstanbul'un manda hayvancılığı bakımından ülke çapında önde gelen illerden biri olduğunu söyledi. Ayrıca İstanbul'daki çiftçi kayıt sistemine dahil olan tarım arazilerinin yüzde 90'ının planlı durumda olduğunu ifade etti.

DİKEY TARIM VE YENİ PROJELER

İstanbul'da uygulanan dikey tarım çalışmalarına dikkat çeken Parıldar, "Belediyemizin kültür merkezinde dünyada en derin ortamda yapılan ikinci üretimi gerçekleştiriyoruz" dedi. 2025 yılı için 14 proje hazırladıklarını belirten Parıldar, bunlardan 9'unun sebze üretimiyle ilgili olduğunu açıkladı.

GIDA DENETİMLERİ VE İTHALAT

Parıldar, ülkemizdeki gıda işletmelerinin yüzde 20'sinin İstanbul'da bulunduğunu ifade ederek, "Temmuz itibarıyla İstanbul'da 126 bin denetim yaptık" dedi. Türkiye genelinde yapılan gıda ithalat işlemlerinin yüzde 55'inin İstanbul'da gerçekleştiğini aktaran Parıldar, ihbar ve şikayetleri değerlendirmek için özel bir gıda timi kurduklarını da duyurdu.

HAYVAN SAĞLIĞI VE ORMAN YANGINLARIYLA MÜCADELE

Şap virüsü İstanbul'da görülmemesine rağmen tüm işletmelerde hayvanların aşılandığını belirten Parıldar, orman yangınlarına karşı ise Türkiye'nin hızlı müdahale kapasitesiyle dünyadaki en iyi ülkelerden biri olduğunu vurguladı.

Son Dakika

Son Dakika Yaşam İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar: Türkiye'de tarımsal üretim her geçen yıl artıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar: Türkiye'de tarımsal üretim her geçen yıl artıyor - Son Dakika
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