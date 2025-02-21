İstanbul'da beklenen yoğun kar yağışı sabah saatlerinde etkisini göstermeye başladı. Pazar gecesine kadar devam etmesi beklenen yağış, metropolde hayatı olumsuz etkiledi. Trafik, özellikle ana arterlerde adeta durma noktasına gelirken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) verilerine göre bugün saat 11.45 itibarıyla trafik yoğunluğu %31 olarak kaydedildi.
Yoğun kar nedeniyle İstanbul'un birçok noktasında trafik durdu. Çarşamba günü ise trafik yoğunluğu %90 seviyelerine kadar çıktı. Öne çıkan bölgelerden biri de Ataşehir'deki Ferhatpaşa Mahallesi'ydi. Reşitpaşa Caddesi üzerinde seyir halindeki araçlar, beyaza bürünen yolda ilerlemekte zorlandı. 19 Mayıs Caddesi'nde ise İETT otobüsü, kayganlaşan yolda mahsur kaldı.
Yağışın etkisiyle toplu taşıma da aksadı. Metro, metrobüs ve otobüs hatlarında yoğunluk yaşanırken, öğrenciler için de iyi bir haber geldi. İstanbul Valiliği, kar yağışının etkili olması nedeniyle okulları tatil etti.
Meteoroloji verilerine göre, pazartesi sabah saatlerine kadar şehir genelinde buzlanma tehlikesi devam ediyor. Sürücüler ve yayalar için dikkatli olmaları gerektiği uyarısı yapıldı.
Havanın soğuması ve kar yağışının etkili olmasıyla birlikte, İstanbulluların farklı görüşleri dikkat çekti. Kar yağışından en çok memnun olan grup ise öğrenciler oldu. Okulların tatil edilmesi, çocuklar ve gençler için büyük bir mutluluk kaynağı oldu. Öte yandan, trafikteki yoğunluk ve olumsuz hava koşulları nedeniyle sürücüler ise zor anlar yaşadı.
İstanbul'da kar yağışı etkisini sürdürürken, vatandaşlar ve yetkililer, buzlanma ve olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olmaya devam ediyor.
Son Dakika › Yaşam › İstanbul kara teslim ! - Son Dakika
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