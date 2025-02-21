İstanbul kara teslim !

Yaşam

İstanbul'da beklenen yoğun kar yağışı sabah saatlerinde etkisini göstermeye başladı. Pazar gecesine kadar devam etmesi beklenen yağış, metropolde hayatı olumsuz etkiledi. Trafik, özellikle ana arterlerde adeta durma noktasına gelirken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) verilerine göre bugün saat 11.45 itibarıyla trafik yoğunluğu %31 olarak kaydedildi.

TRAFİKTE BÜYÜK AKSAMALAR

Yoğun kar nedeniyle İstanbul'un birçok noktasında trafik durdu. Çarşamba günü ise trafik yoğunluğu %90 seviyelerine kadar çıktı. Öne çıkan bölgelerden biri de Ataşehir'deki Ferhatpaşa Mahallesi'ydi. Reşitpaşa Caddesi üzerinde seyir halindeki araçlar, beyaza bürünen yolda ilerlemekte zorlandı. 19 Mayıs Caddesi'nde ise İETT otobüsü, kayganlaşan yolda mahsur kaldı.

TOPLU TAŞIMA AKSADI, OKULLAR TATİL EDİLDİ

Yağışın etkisiyle toplu taşıma da aksadı. Metro, metrobüs ve otobüs hatlarında yoğunluk yaşanırken, öğrenciler için de iyi bir haber geldi. İstanbul Valiliği, kar yağışının etkili olması nedeniyle okulları tatil etti.

BUZLANMA TEHLİKESİ

Meteoroloji verilerine göre, pazartesi sabah saatlerine kadar şehir genelinde buzlanma tehlikesi devam ediyor. Sürücüler ve yayalar için dikkatli olmaları gerektiği uyarısı yapıldı.

İSTANBULLULARIN KAR YAĞIŞINA TEPKİSİ

Havanın soğuması ve kar yağışının etkili olmasıyla birlikte, İstanbulluların farklı görüşleri dikkat çekti. Kar yağışından en çok memnun olan grup ise öğrenciler oldu. Okulların tatil edilmesi, çocuklar ve gençler için büyük bir mutluluk kaynağı oldu. Öte yandan, trafikteki yoğunluk ve olumsuz hava koşulları nedeniyle sürücüler ise zor anlar yaşadı.

İstanbul'da kar yağışı etkisini sürdürürken, vatandaşlar ve yetkililer, buzlanma ve olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olmaya devam ediyor.