İstanbul kara teslim ! - Son Dakika
Üye Girişi
Yaşam

İstanbul kara teslim !

İstanbul kara teslim !

İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışı, trafiği felç etti ve toplu taşıma tıkandı. Çarşamba günü trafik yoğunluğu %90'ı bulurken, okullar tatil edildi. Meteoroloji, pazartesi sabahına kadar buzlanma uyarısı yaptı. Kar yağışından en memnun olan grup ise öğrenciler oldu.

21.02.2025 14:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da beklenen yoğun kar yağışı sabah saatlerinde etkisini göstermeye başladı. Pazar gecesine kadar devam etmesi beklenen yağış, metropolde hayatı olumsuz etkiledi. Trafik, özellikle ana arterlerde adeta durma noktasına gelirken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) verilerine göre bugün saat 11.45 itibarıyla trafik yoğunluğu %31 olarak kaydedildi.

TRAFİKTE BÜYÜK AKSAMALAR

Yoğun kar nedeniyle İstanbul'un birçok noktasında trafik durdu. Çarşamba günü ise trafik yoğunluğu %90 seviyelerine kadar çıktı. Öne çıkan bölgelerden biri de Ataşehir'deki Ferhatpaşa Mahallesi'ydi. Reşitpaşa Caddesi üzerinde seyir halindeki araçlar, beyaza bürünen yolda ilerlemekte zorlandı. 19 Mayıs Caddesi'nde ise İETT otobüsü, kayganlaşan yolda mahsur kaldı.

TOPLU TAŞIMA AKSADI, OKULLAR TATİL EDİLDİ

Yağışın etkisiyle toplu taşıma da aksadı. Metro, metrobüs ve otobüs hatlarında yoğunluk yaşanırken, öğrenciler için de iyi bir haber geldi. İstanbul Valiliği, kar yağışının etkili olması nedeniyle okulları tatil etti.

BUZLANMA TEHLİKESİ

Meteoroloji verilerine göre, pazartesi sabah saatlerine kadar şehir genelinde buzlanma tehlikesi devam ediyor. Sürücüler ve yayalar için dikkatli olmaları gerektiği uyarısı yapıldı.

İstanbul kara teslim !

İSTANBULLULARIN KAR YAĞIŞINA TEPKİSİ

Havanın soğuması ve kar yağışının etkili olmasıyla birlikte, İstanbulluların farklı görüşleri dikkat çekti. Kar yağışından en çok memnun olan grup ise öğrenciler oldu. Okulların tatil edilmesi, çocuklar ve gençler için büyük bir mutluluk kaynağı oldu. Öte yandan, trafikteki yoğunluk ve olumsuz hava koşulları nedeniyle sürücüler ise zor anlar yaşadı.

İstanbul'da kar yağışı etkisini sürdürürken, vatandaşlar ve yetkililer, buzlanma ve olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olmaya devam ediyor.

Hava Durumu, İstanbul, 3-sayfa, trafik, Eğitim, Yaşam, Tatil, kar, Son Dakika

Son Dakika Yaşam İstanbul kara teslim ! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:02 Canlı anlatım İkinci gol geldi Canlı anlatım! İkinci gol geldi
18:51 Borsa İstanbul’da sert düşüş Borsa İstanbul'da sert düşüş
18:13 Suriye’de Ahmed Şara’ya ilk muhalefet babasından: Büyük hata olur Suriye'de Ahmed Şara'ya ilk muhalefet babasından: Büyük hata olur
18:08 Galatasaray paylaşımlarını silince Mourinho’nun sözleri gündem oldu: Döner yemeyi hak ediyoruz Galatasaray paylaşımlarını silince Mourinho'nun sözleri gündem oldu: Döner yemeyi hak ediyoruz
17:37 Polisten kaçarken pastaneye daldılar Araçtan çıkanlar ağızları açık bıraktı Polisten kaçarken pastaneye daldılar! Araçtan çıkanlar ağızları açık bıraktı
08:40 Galatasaray elendi İşte UEFA ülke puanında son durum Galatasaray elendi! İşte UEFA ülke puanında son durum
08:36 Kızıl Goncalar’da iki oyuncu birden diziye veda ediyor Kızıl Goncalar'da iki oyuncu birden diziye veda ediyor
07:15 İstanbul’da beklenen kar fırtınası başladı İstanbul'da beklenen kar fırtınası başladı
06:29 Yangın sonrası havalandırmak için girdikleri odada ceset buldular Yangın sonrası havalandırmak için girdikleri odada ceset buldular
03:46 Aile hekimliği sistemi sil baştan değişti Aile hekimliği sistemi sil baştan değişti
03:46 Koltuğu sallanan başkandan Elon Musk’a altın elektrikli testere Bakın ne için kullanacak Koltuğu sallanan başkandan Elon Musk'a altın elektrikli testere! Bakın ne için kullanacak
01:11 Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde son 16’ya kaldı Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde son 16'ya kaldı
00:58 Neredeyse maç iptal oluyordu Belçikalılar, Fenerbahçe taraftarını öldüresiye dövmüş Neredeyse maç iptal oluyordu! Belçikalılar, Fenerbahçe taraftarını öldüresiye dövmüş
00:48 Meksika’dan Trump yönetimine terör örgütü yanıtı: İşgal söz konusu olamaz Meksika'dan Trump yönetimine terör örgütü yanıtı: İşgal söz konusu olamaz
00:42 MHP lideri Bahçeli’nin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama MHP lideri Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2025 20:43:05. #1.12#
SON DAKİKA: İstanbul kara teslim ! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.