İstanbul kara teslim! Yağış etkisini artırdı, AKOM\'dan yeni uyarı geldi

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Meteoroloji ve AKOM'un günlerdir devam eden uyarıları sonrası günler içinde az da olsa yüzünü gösteren kar yağışı bugün İstanbul'u etkisi altına aldı.

KUZEY KESİMLERDE ETKİLİ OLDU

İstanbul'da bazı bölgelerde yer yer şiddetini artıran kar nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken, hasarlı trafik kazaları meydana geldi. Kent için yapılan uyarıların ardından İstanbul'un özellikle kuzey kesimleri, geceden itibaren kar yağışının etkisi altına girdi.

YOLLAR KARLA KAPLANDI, SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI

Avrupa Yakası'nda özellikle Esenyurt, Arnavutköy, Başakşehir bölgerinde yollar karla kaplanırken sabah saatlerinde Anadolu Yakası'nda yağış etkili oldu. Sabah iş yerlerine gitmek için yola çıkan sürücüler ise zor anlar yaşadı. Arnavutköy Merkez Mahallesi'nde rampa çıkmakta zorlanan araçlar yolda kaldı. Cadde trafiğe kapanırken, bölgede belediye ekiplerinin kurtarma çalışmaları sürüyor.

TRAFİK KAZALARINA NEDEN OLDU

Esenyurt Piri Reis Mahallesi'nde de kar nedeniyle yokuş çıkmakta zorlanan araçlar geri kaydı. Bölgede hasarlı zincirleme kazalar meydana gelirken, polis ekipleri, önlem amaçlı kumlama çalışması yapılana kadar yolu ulaşıma kapattı. Motosikletliler de beyaz örtüyle kaplanan yolda ilerlemekte güçlük çekti. Bir kişi yokuşu çıkamadığı için motosikletini iterek götürdü.

Başakşehir Bahçeşehir Mahallesi'nde de farklı noktalarda kazalar meydana geldi. Bölgede yokuş çıkamayan araçlar nedeniyle bazı caddeler ulaşıma kapanırken, belediye ve polis ekiplerinin çalışması sürüyor. Bahçeşehir'de yaşanan kaza anı ise bir evin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kayarak giden aracın, park halindeki araçlara çarptığı anlar yer alıyor.

AKOM'DAN İSTANBUL İÇİN YENİ UYARI

Öte yandan AKOM'dan yapılan son uyarıya göre, çarşamba günü (yarın) İstanbul'da kuvvetli kar yağışı etkili olacak. Hava sıcaklıklarının da 1 ila 6 derece arasında seyretmesi bekleniyor.

HAVAYOLU ULAŞIMINDA AKSAMALAR YAŞANIYOR

Kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bazı uçak seferleri iptal edildi. Yetkililer, vatandaşların hava durumu güncellemelerini takip etmeleri ve zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları konusunda uyardı.