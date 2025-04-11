İstanbul\'un 3 ilçesinde kar yağışı etkili oluyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü dün yaptığı açıklamada yurt genelinde hava sıcaklıklarının düşeceğini, soğuk hava ve kar yağışının ise hafta boyunca devam edeceğini belirtmişti.

UYARILAR ART ARDA GELMİŞTİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) ise 11 Nisan 2025 Cuma günü için yaptığı hava durumu değerlendirmesinde, İstanbul genelinde soğuk ve yağışlı havanın etkili olacağını bildirmişti.

YAĞIŞ 3 İLÇEDE ETKİLİ OLUYOR

Meteoroloji ve AKOM'un art arda uyarıları sonrası megakent İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı. Yağışlar özellikle İstanbul'un Çatalca, Beylikdüzü ve Büyükçekmece ilçelerinde etkili olurken bölgeden gelen görüntüler uzun zamandır kara hasret kalan İstanbulluları heyecanlandırdı.

ANKARA'DA EĞİTİME 1 GÜN ARA

AFAD'ın yaptığı uyarılar sonrası dün akşam kar yağışının esir aldığı başkent Ankara'da eğitime 1 gün ara verilmişti. Yağışların etkisini neredeyse her dakika artırdığı kentte kar kalınlığının 15 cm'i bulduğu ifade edildi.