İstanbul\'un göbeğinde asılan ilan yürek burktu

Szka788304:

şimdi doluşur buraya konserci parisci destekçileri Bir katrilyon konsere vermiş cüzi rakamlar diyor ekonomik kriz var diyenler konser verip pariste içip geldiler evet ekonomik kriz var gezi on beş Temmuz bölücülük ile mücadele pandemi ve ön Bir şehrimiz Bir çok ilçe köy kasabayı etkileyen büyük deprem yaşandı bunlar bu dönemde konser verip parise gitti