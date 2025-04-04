İstanbul'un göbeğinde asılan ilan yürek burktu - Son Dakika
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Yaşam

İstanbul'un göbeğinde asılan ilan yürek burktu

İstanbul\'un göbeğinde asılan ilan yürek burktu

Beşiktaş'ta 70 yaşındaki bir vatandaşın duvara astığı iş ilanı görenleri duygulandırdı. Sağlık sorunu olmadığını ve 4-5 saat çalışabileceğini belirten Mustafa isimli vatandaşın ilanı emeklilerin geçim sıkıntısını yeniden gündeme getirdi.

04.04.2025 10:11
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Beşiktaş'ta bir duvara asılan iş ilanı, görenleri derinden etkiledi. 70 yaşındaki Mustafa isimli bir vatandaş, geçinmek için iş aradığını belirttiği ilanda "İş arıyorum: 70 yaşındayım. Kaynak, tesisat, çatı işlerinden anlarım. Bahçelerinize bakarım. Sağlık problemim yok. 4-5 saat çalışabilirim" ifadeleri yer aldı.

EMEKLİNİN SIKINTISI BİR KEZ DAHA GÜNDEM OLDU

Bu ilan, emeklilerin ekonomik sıkıntılarını bir kez daha gündeme taşıdı. Sosyal medyada birçok kişi, Mustafa Bey'in çalışmak zorunda kalmasının üzücü olduğunu belirterek, emeklilerin rahat bir yaşam sürmesi gerektiğini vurguladı.

İşte görenleri derinden sarsan o ilan;

Beşiktaş, İstanbul, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam İstanbul'un göbeğinde asılan ilan yürek burktu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Johny Guitar:
    hayatı boyunca birikim yapmamış. belki altılı peşinde belki kahvede kâğıt okey oynadı belki karı kız peşinde koştu. hiç bir şey bilmiyoruz. 15 261 Yanıtla
  • d4F3f2f1:
    ülkenin geldiği son noktanın. manzarası 125 10 Yanıtla
  • Szka788304:
    şimdi doluşur buraya konserci parisci destekçileri Bir katrilyon konsere vermiş cüzi rakamlar diyor ekonomik kriz var diyenler konser verip pariste içip geldiler evet ekonomik kriz var gezi on beş Temmuz bölücülük ile mücadele pandemi ve ön Bir şehrimiz Bir çok ilçe köy kasabayı etkileyen büyük deprem yaşandı bunlar bu dönemde konser verip parise gitti 32 68 Yanıtla
  • barış özcan:
    Allah yardımcısı olsun inşallah, önceden ssk veya bağkur önemsenmezdi, geçim bir şekilde olur denirdi, çoluk çocuk yardım ederdi, birlik beraberlik içinde. Ama o çocuklar uzaklaştı, konu komşu yok oldu ve emekli maaşıda yoksa durumu perişan, zor durum. Ne yaşandığını bilmiyoruz ama insanlar hata yapabilir o yüzden yardımcı olmak lazım. 44 1 Yanıtla
  • 159756Sr:
    Memleket parsel parsel satılmış parası pul edilmiş bu koyunlar hâlâ konser diyor 36 8 Yanıtla
  • Oa343862!:
    Sarayın yalaka danışmanı var sahte kabadayı okudunmu lan ilanı. 6 2 Yanıtla
  • Sadık Direk:
    Yok canım ne sıkıntısı olacak emeklinin 3 binlik bayram ikramiyesini 4 bin yaptıya daha ne yapsın 0 0 Yanıtla
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