İstanbul Valiliği uyardı: Yarın akşam saatlerinden itibaren kar yağışı bekleniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yaşam

İstanbul Valiliği uyardı: Yarın akşam saatlerinden itibaren kar yağışı bekleniyor

Geniş Video İzle

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un art arda uyarıları sonrası İstanbul'da dün etkili olan lodos ve sağanak yağış Megakent'te büyük bir kaosa neden oldu. Bugün itibarıyla hava sıcaklıkları iyiden iyiye düşerken İstanbul Valiliği, cumartesi günü akşam saatlerinden itibaren sıcaklığın 10 derece birden azalacağını ve yer yer hafif kar yağışı beklendiğine yönelik uyarı yaptı.

22.11.2024 13:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un günlerdir yaptığı uyarılar sonrası megakent İstanbul dün adeta kaosu yaşadı. Dalgaların metrelerce yükselmesi sonrası su baskınları yaşanırken, lodosun etkisiyle uçaklar saatlerce havada tur attı, bazı uçaklar pistleri pas geçti.

VALİLİK'TEN YENİ UYARI

Lodos ve sağanak yağışların etkisinin akşam saatlerinde dinmesiyle İstanbullular rahat bir nefes alırken, valilikten yeni bir uyarı daha geldi.

"SICAKLIKLAR 10 DERECE BİRDEN DÜŞECEK"

İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada; "Bölgemizde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, cumartesi günü öğle saatlerinden itibaren İstanbul'da 8 ila 10 derece azalarak mevsim normallerinin altına ineceği tahmin ediliyor. Beklenen soğuk ve yağışlı hava nedeniyle cumartesi günü İstanbul'da yağışların aralıklı olarak genellikle yağmur ve sağanak şeklinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Akşam saatlerinden sonra İstanbul'un yüksek kesimlerinde hafif karla karışık yağmur ve yer yer hafif kar yağışı ihtimali bulunmaktadır. Hafta sonunda, İstanbul'da beklenen günün en düşük hava sıcaklıklarının 3 dereceye, en yüksek hava sıcaklıklarının ise 7 dereceye kadar düşmesi beklenmektedir."

İstanbul Valiliği uyardı: Yarın akşam saatlerinden itibaren kar yağışı bekleniyor
İstanbul Valiliği uyardı: Yarın akşam saatlerinden itibaren kar yağışı bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Hava Durumu, Cumartesi, Cumartesi, İstanbul, Yaşam, Dünya, AKOM, kar, Son Dakika

Son Dakika Yaşam İstanbul Valiliği uyardı: Yarın akşam saatlerinden itibaren kar yağışı bekleniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2026 yılında hanelerimizin yarısını kendi doğalgazımızla karşılayacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2026 yılında hanelerimizin yarısını kendi doğalgazımızla karşılayacağız
15:16 Kılıçdaroğlu’ndan Akşener için olay sözler: Ailemi emanet ederim diyen ’işbirlikçi’ çıktı, güvenmem hataydı Kılıçdaroğlu'ndan Akşener için olay sözler: Ailemi emanet ederim diyen 'işbirlikçi' çıktı, güvenmem hataydı
14:23 A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi play-off turunda Macaristan ile eşleşti A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi play-off turunda Macaristan ile eşleşti
13:51 ’’Safları sıklaştırın’’ diyen Kılıçdaroğlu’na adliye önünde coşkulu karşılama ''Safları sıklaştırın'' diyen Kılıçdaroğlu'na adliye önünde coşkulu karşılama
10:23 Yenidoğan Çetesi davasında 5. gün İşte tüm detaylar Yenidoğan Çetesi davasında 5. gün! İşte tüm detaylar
23:03 TBMM’de kabul edildi Yetkisiz çakar kullanımı ve ateşli silahlara yönelik cezalar artırıldı TBMM'de kabul edildi! Yetkisiz çakar kullanımı ve ateşli silahlara yönelik cezalar artırıldı
22:33 Ev hapsindeyken 2 kişiyi öldürüp kayıplara karışan Servet Bozkurt yakalandı Ev hapsindeyken 2 kişiyi öldürüp kayıplara karışan Servet Bozkurt yakalandı
22:18 Askerlere cinsel saldırıda bulunduğu ortaya çıkan eski komutanın cezası belli oldu Askerlere cinsel saldırıda bulunduğu ortaya çıkan eski komutanın cezası belli oldu
21:56 CHP lideri Özel: CHP’ye üye alımları sırasında terörist sızmasın diye istihbarat desteği istedik CHP lideri Özel: CHP'ye üye alımları sırasında terörist sızmasın diye istihbarat desteği istedik
21:30 Kripto dünyasının dört gözle beklediği haber geldi: SEC Başkanı Gary Gensler kararını açıkladı Kripto dünyasının dört gözle beklediği haber geldi: SEC Başkanı Gary Gensler kararını açıkladı
21:27 ABD’deki Bitcoin ETF’leri 100 milyar doları geride bırakarak rekor kırdı ABD'deki Bitcoin ETF'leri 100 milyar doları geride bırakarak rekor kırdı
21:21 Putin’den dünyayı tedirgin eden bir açıklama daha: Savaş artık küresel Putin'den dünyayı tedirgin eden bir açıklama daha: Savaş artık küresel
21:17 Matt Gaetz, Trump’ın Adalet Bakanı adaylığından çekildi Matt Gaetz, Trump'ın Adalet Bakanı adaylığından çekildi
21:05 Dünyanın en uzun ve en kısa kadını ilk kez buluştu Dünyanın en uzun ve en kısa kadını ilk kez buluştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2024 15:50:57. #1.11#
SON DAKİKA: İstanbul Valiliği uyardı: Yarın akşam saatlerinden itibaren kar yağışı bekleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.