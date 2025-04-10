İstanbulluların uykularını kaçıracak uyarı: 500 nokta patlayabilir - Son Dakika
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Yaşam

İstanbulluların uykularını kaçıracak uyarı: 500 nokta patlayabilir

İstanbulluların uykularını kaçıracak uyarı: 500 nokta patlayabilir

TBMM Kartalkaya Otel Yangınını Araştırma Komisyonu'na bilgi veren akademisyenler, İstanbul'da meydana gelebilecek 7 ve üzeri büyüklükte bir depremin, 500 doğalgaz servis kutusunda aynı anda yangın riski oluşturabileceğine dikkat çekti. Uzmanlar, tarihi yapılar ve sanayi bölgeleri için acil önlem çağrısı yaptı.

10.04.2025 10:32
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TBMM Kartalkaya Otel Yangınını Araştırma Komisyonu, Meclis'te çalışmalarını sürdürüyor. Son toplantıda İstanbul'un yangın riski detaylı şekilde ele alındı.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, İstanbul Üniversitesi'nden akademisyenler Dr. Ali Derdar Gültek ve Dr. Uğur Emre Temelli, milletvekillerine megakentteki yangın riskine dair önemli bilgiler aktardı.

"500 KUTUDA AYNI ANDA YANGIN BAŞLAYABİLİR"

Dr. Gültek, doğal afetlerin birbirini tetikleyebileceğini vurgulayarak, İstanbul'da beklenen 7 ve üzeri büyüklükteki bir depremin 500 doğalgaz servis kutusunda eş zamanlı yangın başlatma riski taşıdığına dikkat çekti.

RİSKLİ BÖLGELER İÇİN ORTAK PROJELER

1999 yılından bu yana bu alanda çeşitli hazırlık ve yatırımların yapıldığını belirten Gültek, Şişli, Maslak ve İkitelli gibi otel, rezidans ve iş merkezlerinin yoğun olduğu bölgelerde İstanbul İtfaiye Daire Başkanlığı ile ortak çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

YETKİLİLER SİSTEMLERDEN HABERSİZ

Birçok söndürme ve algılama sisteminin kurulumdan sonra kaderine terk edildiğini dile getiren Gültek, "Bizimle beraber binayı gezen yönetici, teknik kişi 'Bizde böyle sistem mi vardı?' diye tepkiler veriyordu." ifadelerini kullandı.

TARİHİ YARIMADA'DA CİDDİ TEHLİKE

Tarihi Yarımada'daki ahşap yapı stokunun büyük bir yangın riski oluşturduğunu belirten Gültek, olası bir deprem sonrası çıkabilecek yangınlar için Boğaziçi Üniversitesi'nin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile birlikte geliştirdiği bir hasar tespit simülasyonu bulunduğunu söyledi.

"YANGIN DUVARI BİLE YOK"

Olası bir depremin ardından çıkacak yangınların ülke ekonomisine ağır zararlar verebileceğini belirten Gültek, yaklaşık 10 yıl önce 60 büyük fabrikada yaptıkları incelemelerde basit bir yangın duvarının bile bulunmadığını dile getirdi.

Ayrıca, inceledikleri fabrikaların yüzde 70'inde algılama sistemlerinin çalışmadığını, aydınlatma sistemlerinin ise neredeyse tamamının arızalı olduğunu ekledi.

ACİL ÖNLEM ŞART

Dr. Uğur Temelli ise, tarihi yapılarda yangın çıkması durumunda müdahalenin ve korumanın son derece zorlaştığını belirterek, "Bu yapıların kullanım amacı çeşitlendi. Konut, okul ve müze gibi kullanım hâllerinin her birinde yangın yükü ve riski arttı." dedi.

İstanbul'daki tarihi mekanlarda yaşanan yangınları hatırlatan Temelli, "Buralarda yangın geri dönüştürülebilir bir risk değil. Özel önem gerektiren bir süreç." ifadesini kullandı.

Temelli, ulusal yangın veri sisteminin kurulmasının acil bir ihtiyaç olduğunun altını çizerek, "Yangın yönetmeliği geliştirilmeli, iş yeri ve konutlar birbirinden ayırmalı, Yangın Güvenliği Koordinasyon Merkezi ve Ulusal Yangın Laboratuvarı kurulmalı." şeklinde konuştu.

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Son Dakika Yaşam İstanbulluların uykularını kaçıracak uyarı: 500 nokta patlayabilir - Son Dakika

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