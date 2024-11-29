Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) verilerine göre Türkiye'nin en kalabalık 10 ilçesi belirlendi.
Verilere göre başta İstanbul olmak üzere birçok büyük kentin ilçeleri, Türkiye'deki illerin önemli bölümünden daha kalabalık bir nüfusa sahip.
TÜİK'in verilerine göre İstanbul'un Esenyurt ilçesi 57 ili geride bırakarak listenin ilk sırasında yerini aldı. İkinci sırada Gaziantep'in Şahinbey ilçesi, üçüncü sırada ise Ankara'nın Çankaya ilçesi bulunuyor.
İşte o liste:
10 - İstanbul/ Ümraniye
723 bin 760
9 - İstanbul/ Pendik
743 bin 774
8 - Adana/ Seyhan
787 bin 771
7 - İstanbul/ Küçükçekmece
792 bin 30
6 - Gaziantep/ Şehitkamil
867 bin 193
5 - Bursa/ Osmangazi
885 bin 273
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4 - Ankara/ Keçiören
923 bin 404
3 - Ankara/ Çankaya
937 bin 546
2 - Gaziantep/ Şahinbey
939 bin 497
1 - İstanbul/ Esenyurt
978 bin 117
Son Dakika › Yaşam › İşte Türkiye'nin en kalabalık 10 ilçesi - Son Dakika
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