Bu kız isteme töreni bildiklerinizden değil, görenlerin ağzı açık kaldı

Yaşam

Kız isteme töreni için hazırlanan menü, görenleri şaşkına çevirdi. Sosyal medyada eleştirilerin hedefi olan görüntülerde gelin, damat için bir kahve menüsü hazırladı. Menüdeki kahve çeşitlerinin yanında bir de fiyatlarının yazması şaşırttı. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

KAHVENİZİ NASIL ALIRSINIZ?

Menüde bol tuzlu kahve, tuzlu kahve, sade kahve ve ballı kahve gibi seçenekler yer aldı. Damat menüye baktıktan sonra ballı kahve seçti ve parasını peşin ödedi. O anlara sosyal medya kullanıcılarından yorum yağdı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye "Böyle şeyler, kız isteme töreninin ciddiyetini kaybettiriyor." yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Gerçekten çok saçma" yorumunu ekledi.