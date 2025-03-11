İzinsiz yolcu taşımacılığına ilişkin yeni düzenleme geliyor
İzinsiz yolcu taşımacılığına ilişkin yeni bir düzenleme geliştiriliyor. Bu düzenleme ile izinsiz yolcu taşıyan araçlar ve bu hizmeti veren kişiler hakkında daha sıkı denetimler ve yaptırımlar uygulanacak. Düzenlemenin detayları henüz netleşmiş değil ancak, bu alandaki hizmet kalitesinin artırılması ve yolcuların güvenliğinin sağlanması hedefleniyor.
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11.03.2025 11:52:59. #7.11#
SON DAKİKA: İzinsiz yolcu taşımacılığına ilişkin yeni düzenleme geliyor - Son Dakika
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