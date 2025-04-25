İzmir'de Cuma namazı sırasında, açık alanda ibadet eden vatandaşlar ile yoldan geçmek isteyen bir kadın sürücü arasında gerginlik yaşandı. O ana ilişkin görüntüler kısa sürede sosyal medyada viral oldu.
Vatandaşlar, namaz sırasında aracın kendilerine doğru hızla geldiğini ve bu durumun panik yarattığını öne sürdü. Bazı kişiler, sürücünün kasıtlı olarak aracı üzerlerine sürdüğünü iddia ederken, kadın sürücü ise yolun açık olduğunu ve geçiş hakkının engellendiğini savundu.
Son Dakika › Yaşam › İzmir'de cuma namazı sırasında ortalık karıştı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (13)