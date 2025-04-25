İzmir'de cuma namazı sırasında ortalık karıştı - Son Dakika
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Yaşam

İzmir'de cuma namazı sırasında ortalık karıştı

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İzmir'de Cuma namazını açık alanda kılan vatandaşlar ile yoldan geçmek isteyen bir kadın sürücü arasında tartışma çıktı. Namaz kılanlar, sürücünün aracını üzerlerine sürdüğünü iddia etti. Olay yerine gelen ekipler, tartışma büyümeden tarafları yatıştırdı.

25.04.2025 15:14
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İzmir'de Cuma namazı sırasında, açık alanda ibadet eden vatandaşlar ile yoldan geçmek isteyen bir kadın sürücü arasında gerginlik yaşandı. O ana ilişkin görüntüler kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

ARACI KASITLI OLARAK MI ÜSTLERİNE SÜRDÜ?

Vatandaşlar, namaz sırasında aracın kendilerine doğru hızla geldiğini ve bu durumun panik yarattığını öne sürdü. Bazı kişiler, sürücünün kasıtlı olarak aracı üzerlerine sürdüğünü iddia ederken, kadın sürücü ise yolun açık olduğunu ve geçiş hakkının engellendiğini savundu.

İzmir\'de cuma namazı sırasında ortalık karıştı
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Son Dakika Yaşam İzmir'de cuma namazı sırasında ortalık karıştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Deniz Tek:
    Gören yok mu hiç. Adam yolun ortasında kılıyor. yolu kapatmış. Camiiler boş yollar dolu. bu ne zihniyet bu mantık. Gericiliğe DUR diyelim artık. 80 214 Yanıtla
  • ömer özdaş:
    terbiyesiz kadın biraz hic olmazsa saygı duy okadar insan namaz kılıyor 170 67 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    elhamdülillah Müslümanım. çok şükür namazımı da kılarım. lakin yolda namaz kılmak nedir. heryerde şükür camii var. bu camii doluyda öbür camii ge gidin. insanlar cuma günü hoppidi guppidi hızlıca 6 rekat kilip kaçıyor. cuma namazı o şekilde olmaz. 104 49 Yanıtla
  • Uuu bbb:
    iyi yapmış 31 99 Yanıtla
  • Serkan Sarı:
    cuma namazi niçin trafiğe açık bir yolda kılınır ki işimiz gücümüz şov yapmak. size göre Cuma namazindan muaf olan bir kadın sürücü günlük hayatını sürdürüyor ve trafiğe açık bir yola girmiş. niye gerginlik çıkıyor ki. bugün cuma hutbesinde işverenin çalışanlarına ibadet imkanı tanıması istendi ancak ibadet yapacak kişinin bunu istismar etmemesi işverenin kaybına sebep olunmamasi için bir uyarı yapılmadı mesela cuma namazi 2 rekattir onu kılar kılmaz işinize dönün geçen zamanda zarara sebep olabilecek kayıpları telafiye çalışın denmedi. vakit namazlarını önünde arkasında kılınan sünnet tabir edilen nafile namazları daha sonra evinizde veya dinlenme saatlerinde kilsbilursiniz namazdan sonra rabıta ayını tesbih gibi şeylerin farz olmadığını bunlarla işverenin hakkına girilmemesi gerektiği söylenmedi. Bu aslında dine fayda vermiyor aksine zarar veriyor ikrah ettiriyor. trafiğe açık yolda namaz kılmak nedir ya... 40 34 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    o yoldan acil işi olan da geçebilir. ve siz namaz kilacagim derken kul.hakkina giriyorsunuz. namazı hkkiyla doğru yerde kılmak en guzelidir 50 12 Yanıtla
  • Omer Kendi:
    cuma gunu islam dini icin onemli bir gundur nasil ki diger dinlerde oldugu gibi saygi gostermek lazim, cuma saati inananlar isyerlerini bile kapatir , cadilar bayraminda sekilden sekile girenler , cuma namazi saatide biraz anlayisli ve sakin olmasi lazim , biz akdeniz insaniyiz kanimiz sicak ancak nefret baska bisey kucuk gormek baska bisey anlayana 26 20 Yanıtla
  • Berat null:
    izmirin soy ağacını devlet araştırmalı artık çoktan zmanı geldi 21 23 Yanıtla
  • mert çelik:
    caddede namazmı kılınır ki 21 13 Yanıtla
  • Mehmet Doğan:
    namaz yolda kılınacaksa camilere ne gerek var 4 5 Yanıtla
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SON DAKİKA: İzmir'de cuma namazı sırasında ortalık karıştı - Son Dakika
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