İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU), 6-21 Ağustos tarihleri arasında kent genelinde su tüketiminin yüksek olduğu 11 ilçede gece saatlerinde planlı ve dönüşümlü su kesintilerine gidileceğini duyurdu. Su kesintileri her gece 23.00 ile 05.00 saatleri arasında yapılacak.
İZSU'nun açıklamasına göre kesintilerin nedeni, küresel iklim değişikliği, yetersiz yağışlar ve buna bağlı olarak su kaynaklarında yaşanan ciddi azalma. Barajlardaki rezervlerin kritik seviyeye gerilediği, yer altı su kaynaklarında ise verim kaybı yaşandığı belirtildi.
İZSU tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İzmir'in su kaynaklarında ciddi azalma yaşanmıştır. Barajlardaki su rezervleri kritik seviyeye inerken, yer altı kaynaklarında da düşüş nedeniyle verim kaybı oluşmuştur. Yeni kuyular açmak, mevcut kaynakları iyileştirmek ve tasarruf önlemleri almak gibi pek çok adım atılmıştır. Ancak su tüketiminin kısıtlanması artık kaçınılmaz hale gelmiştir."
Vatandaşların su kesintilerinden etkilenmemeleri için önceden tedbir almaları istendi. Uygulamanın teknik altyapıya göre yalnızca bazı mahalleleri kapsayacağı, ihtiyaç halinde ilave bilgilendirme yapılacağı duyuruldu.
Son Dakika › Yaşam › İzmir'de su kesintileri başlıyor: İşte kesintiden etkilenecek ilçeler ve tarihler - Son Dakika
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