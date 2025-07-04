İzmir\'deki Orman Yangınlarına Müdahale Aralıksız Devam Ediyor

İzmir'in Ödemiş ve Buca ilçesinde dün çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi gece gündüz devam ediyor. Çeşme ilçesinde de enerjisi düşürülen yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Gün doğumu ile birlikte Ödemiş'te 4 uçak ve 10 helikopter; Buca yangınında 4 uçak ve 11 helikopter görev yapmaya başladı.

BUCA

İzmir'in Buca ilçesinde dün saat 16.00 sıralarında Zafer Mahallesi yakınlarında çıkıp, Gaziemir ilçesinin Kısık Mahallesi'ne de sıçrayan ve gece boyunca karadan müdahale edilen yangın sürüyor. Yaklaşık 15 saattir devam eden yangında bölgede gökyüzünü duman sararken, alevlerin yerleşim yerlerine yaklaştığı öğrenildi.

Öte yandan, söndürme çalışmalarında alevler karşı mücadele eden itfaiye erleri ile İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve 112 Acil Çağrı Merkezi ekipleri, yol kenarlarında ve araçlarında dinlendi. Havanın kararmasıyla ara verilen havadan müdahaleye ise sabahın erken saatlerinde tekrar başlandı.

ÖDEMİŞ

İzmir'in Ödemiş ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Tosunlar Mahallesi Manastır mevkisinde başlayan ve yerleşim yerlerine sıçrayan yangının kontrol altına alınması amacıyla başlatılan çalışmalar sürüyor.

Kara ekipleri, çalışmalarına gece boyunca aralıksız devam etti. Havanın aydınlanmasıyla hava unsurları da alevlerle mücadeleye destek vermeye başladı. Tosunlar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 2 Temmuz saat 21.00 sıralarında yangın çıkmış, ihbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edilmişti.

Rüzgarın etkisiyle yayılan yangın nedeniyle Suçıktı, Tosunlar, Üzümlü, Ortaköy ve Karadoğan mahalleleri tedbir amaçlı tahliye edilmiş, yangın söz konusu mahallelerdeki ev ve ağıllarda hasara yol açmıştı.

Alevler, dün akşam saatlerinde Yeniköy Mahallesi'ni de tehdit etmeye başlamış, yangın nedeniyle Suçıktı Mahallesi'ndeki evde yalnız yaşayan yatalak İbrahim Erkan (81) hayatını kaybetmişti.

ÇEŞME

Alevlerle mücadelenin devam ettiği bir diğer nokta ise Çeşme ilçesi. Enerjisi düşürülen yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Yangın, dün Ildır Mahallesi'ndeki tarım alanında başlayıp ormana sıçramıştı. Yangın sebebiyle 3 mahalle boşaltılmıştı.