Kadınlar, Telegram\'ın kurucusu Pavel Durov\'dan hamile kalmak için sıraya girdi

Yaşam

Telegram uygulamasının kurucusu Pavel Durov, yüksek kaliteli olduğu ileri sürülen genlerinin aktarılması için sperm bankasına bağışlama kararı aldı. Ünlü ismin spermleri ise kadınlar tarafından büyük ilgi gördü.

Rus medyası, tüp bebek kliniklerinde Durov'un spermlerini almak ve hamile kalmak isteyen kadınların sıraya girdiklerini iddia etti. Klinikler, Durov'un tüm çocuklarının bir buçuk yaşından itibaren okumaya başladığı söylentisinin ardından, kadınlar arasında 'yüksek kaliteli materyali'ne karşı büyük bir heyecan oluştuğunu belirtiyor. Bazı kadınların bu 'kaliteli' spermi elde etmek için rüşvet teklif ettiği bile iddia ediliyor. Potansiyel anneler, doğru profili bulmak için saatlerce bekliyor ve hatta Durov'un spermi için para teklif ediyor.

Bir tüp bebek kliniği, Rus haber ajansı E1'e yaptığı açıklamada, Durov'un spermlerinin saklandığını ve maliyetinin yaklaşık 315 sterlin olduğunu doğruladı. Yabancı uyruklular için bu ücretin çok daha yüksek olduğu belirtildi.

39 yaşındaki Durov, yakın zamanda 100'den fazla çocuğun biyolojik babası olduğunu açıkladı. Telegram'da paylaştığı mesajda, "Geçmişteki bağış faaliyetlerim 12 ülkede yüzlerce çiftin çocuk sahibi olmasına yardımcı oldu," dedi.

Durov, 15 yıl önce bir arkadaşının isteği üzerine sperm bağışı yapmaya başladığını anlattı. O tarihten bu yana, 100'den fazla kısırlık sorunu yaşayan çifte yardımcı olduğunu iddia ediyor.

Teknoloji devi, sperm bağışını bir vatandaşlık görevi olarak gördüğünü ve dünya çapında giderek artan sperm eksikliği sorununa çözüm bulmak istediğini belirtti. Ayrıca, sperm bağışı kavramının damgalanmasını ortadan kaldırmak ve daha fazla sağlıklı erkeği buna teşvik etmek istediğini de sözlerine ekledi.

Durov, Rusya'daki bir klinikte dondurulmuş spermlerinin, çocuk sahibi olmak isteyen ailelerin anonim kullanımına sunulduğunu açıkladı."