Kadınlar, Telegram'ın kurucusu Pavel Durov'dan hamile kalmak için sıraya girdi - Son Dakika
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Yaşam

Kadınlar, Telegram'ın kurucusu Pavel Durov'dan hamile kalmak için sıraya girdi

Kadınlar, Telegram\'ın kurucusu Pavel Durov\'dan hamile kalmak için sıraya girdi

Telegram kurucusu Pavel Durov, kaliteli olarak tanımlanan genleri için sperm bağışladığını açıkladı. Birçok kadın da kliniklerde sıraya girmeye başladı. Hatta bazı kadınlar ön sıralara geçebilmek için rüşvet bile teklif etti. Spermler ise 315 sterline satılıyor.

01.08.2024 15:36
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Telegram uygulamasının kurucusu Pavel Durov, yüksek kaliteli olduğu ileri sürülen genlerinin aktarılması için sperm bankasına bağışlama kararı aldı. Ünlü ismin spermleri ise kadınlar tarafından büyük ilgi gördü.

Rus medyası, tüp bebek kliniklerinde Durov'un spermlerini almak ve hamile kalmak isteyen kadınların sıraya girdiklerini iddia etti. Klinikler, Durov'un tüm çocuklarının bir buçuk yaşından itibaren okumaya başladığı söylentisinin ardından, kadınlar arasında 'yüksek kaliteli materyali'ne karşı büyük bir heyecan oluştuğunu belirtiyor. Bazı kadınların bu 'kaliteli' spermi elde etmek için rüşvet teklif ettiği bile iddia ediliyor. Potansiyel anneler, doğru profili bulmak için saatlerce bekliyor ve hatta Durov'un spermi için para teklif ediyor.

Bir tüp bebek kliniği, Rus haber ajansı E1'e yaptığı açıklamada, Durov'un spermlerinin saklandığını ve maliyetinin yaklaşık 315 sterlin olduğunu doğruladı. Yabancı uyruklular için bu ücretin çok daha yüksek olduğu belirtildi.

39 yaşındaki Durov, yakın zamanda 100'den fazla çocuğun biyolojik babası olduğunu açıkladı. Telegram'da paylaştığı mesajda, "Geçmişteki bağış faaliyetlerim 12 ülkede yüzlerce çiftin çocuk sahibi olmasına yardımcı oldu," dedi.

Durov, 15 yıl önce bir arkadaşının isteği üzerine sperm bağışı yapmaya başladığını anlattı. O tarihten bu yana, 100'den fazla kısırlık sorunu yaşayan çifte yardımcı olduğunu iddia ediyor.

Teknoloji devi, sperm bağışını bir vatandaşlık görevi olarak gördüğünü ve dünya çapında giderek artan sperm eksikliği sorununa çözüm bulmak istediğini belirtti. Ayrıca, sperm bağışı kavramının damgalanmasını ortadan kaldırmak ve daha fazla sağlıklı erkeği buna teşvik etmek istediğini de sözlerine ekledi.

Durov, Rusya'daki bir klinikte dondurulmuş spermlerinin, çocuk sahibi olmak isteyen ailelerin anonim kullanımına sunulduğunu açıkladı."

Kadınlar, yüksek kaliteli genlere sahip olan Telegram'ın kurucusu Pavel Durov'dan hamile kalmak için sıraya girdi
Kadınlar, yüksek kaliteli genlere sahip olan Telegram'ın kurucusu Pavel Durov'dan hamile kalmak için sıraya girdi

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Son Dakika Yaşam Kadınlar, Telegram'ın kurucusu Pavel Durov'dan hamile kalmak için sıraya girdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Cemil Güncüm: siz böyle kokuşmuş iğrenç haberleri çok arıyormunuz? 125 4 Yanıtla
  • Yusuf Kaplan: İnanç olmayınca bu işler normal geliyor .. 101 7 Yanıtla
  • Furkan Kaplan: Gayet mantıklı ve doğru bir şey yapıyor. Etraf beyni olmayanlarla dolu. Kesinlikle sağlıklı genler ile farkındalıkla yeni insanlar doğmalı. Şansa bırakılamayacak kadar önemli bir konu. Geleceğini şekillendiremeyen düşünemeyen ve bitkisel hayatta yaşayanlardan ziyade bu şekilde bir üreme sağlanmalı. 8 44 Yanıtla
    Yunuss Bayern: Furkan sen akrabadanmı doğdun 30 5
  • ALİÇO null: biz yardımcı olurduk 11 13 Yanıtla
  • Beykozlu: Bizlerle tanışmamışlar belliki 5 9 Yanıtla
  • Osman Koca: yarın 100 ü birden babalık davası açsa tüm servetini paylaşamazlarmı? 6 0 Yanıtla
  • Samet Çakır: Vay bee haber e bak Türkiye şartlarında şu haberi okuyunca bizimki de dert mi dedirtti. 4 0 Yanıtla

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