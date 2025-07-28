Kanseri Yenen Yasin, Halı Sahada Zaferini Kutladı - Son Dakika
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Yaşam

Kanseri Yenen Yasin, Halı Sahada Zaferini Kutladı

28.07.2025 18:48
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27 yaşındaki Yasin Belen, kanseri yendikten sonra halı sahada zaferini kutlamak için sosyal medyadan çağrıda bulundu. Tuzla Belediye Başkanı Av. Eren Ali Bingöl, Yasin'in hayalini gerçeğe dönüştürdü. Yasin, attığı iki gol ve yaptığı asistle takımını 3-2'lik zaferle buluşturdu. Yasin'in en büyük motivasyonunun tekrar halı sahada top koşturmak olduğunu belirtti.

27 yaşındaki Yasin Belen, kanseri atlattıktan sonra halı sahada zaferini kutlamak için sosyal medyadan çağrıda bulundu. Bu çağrıya kayıtsız kalmayan Tuzla Belediye Başkanı Av. Eren Ali Bingöl, Yasin'in hayalini gerçeğe dönüştürdü. Zorlu tedavi sürecinde umudunu bir an bile kaybetmediğini söyleyen Belen, "Birlikte iyileşelim, yaralarımızı birlikte saralım. Bu karşılaşma benim için çok anlamlıydı" dedi.

Zorlu kanser mücadelesini başarıyla tamamlayan Yasin, en büyük tutkusu olan halı sahaya geri döndü. "Halı Saha Aşkıyla Kanseri Yenen Genç Savaşçı" temalı sosyal farkındalık maçı, Tuzla Fatih Camii'nde büyük bir kalabalıkla gerçekleşti. Başkan Bingöl'ün başlama vuruşunu yaptığı karşılaşmada Yasin Belen, attığı iki gol ve yaptığı asistle takımını 3-2'lik zaferle buluşturdu.

Etkinliğe daha önce benzer bir mücadeleyi kazanan 4 yaşındaki minik Ali Asaf da katıldı. Kanseri yenen ve babasının sosyal medya çağrısıyla kamuoyunun tanıdığı Ali Asaf, bu özel günde Yasin'i yalnız bırakmadı.

Kanseri Yenen Yasin, Halı Sahada Zaferini Kutladı

"KANSERE YAKALANDIĞIMDA AKLIMA İLK GELEN ŞEY TEKRAR HALI SAHADA OYNAMAKTI"

Halı sahaya dönüşü adeta bir zafer gibi kutlanan Yasin Belen, karşılaşmanın ardından yaptığı duygusal açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Güzel bir müsabaka oldu. Ali Asaf'la başlayan, benimle devam eden bir akım olsun istiyorum. Sporla bunu daha da yaygınlaştıralım. Birlikte iyileşelim, yaralarımızı birlikte saralım. Bu karşılaşma benim için çok anlamlıydı. Bu kadar ilgi beklemiyordum, çok duygulandım. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim."

Kanseri Yenen Yasin, Halı Sahada Zaferini Kutladı

Çocukluğundan bu yana futbol oynayan Yasin Belen, hastalığı süresince en büyük motivasyonunun tekrar halı sahada top koşturmak olduğunu söyledi. Zorlu tedavi sürecine rağmen umudunu hiç kaybetmeyen Yasin, sözlerine şöyle devam etti:

"Kansere yakalandığımda aklıma ilk gelen şey tekrar halı sahada oynamaktı. Hiçbir zaman hastalığı atlatamayacağımı düşünmedim. İnşallah başka insanlara da moral olabilmişimdir. Kendilerini bırakmasınlar. Hep birlikte güçlüyüz."

"OĞLUMUN MUTLULUĞU HER ŞEYE BEDEL"

Kanseri Yenen Yasin, Halı Sahada Zaferini Kutladı

Yasin'in annesi Fatma Belen, etkinlik boyunca duygularına hâkim olamadı. Altı aylık zorlu bir süreci geride bıraktıklarını söyleyen anne Belen, duygularını şöyle ifade etti:

"Oğlumun mutlu olması bizi daha da mutlu ediyor. Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın. Tuzla Belediyesi'ne ne kadar teşekkür etsem az. Oğlumu o kadar mutlu ettiler ki… Belediye başkanımıza da özel olarak teşekkür ediyorum. Allah razı olsun."

BAŞKAN BİNGÖL: "UMUTLA DOLDUK"

Kanseri Yenen Yasin, Halı Sahada Zaferini Kutladı

Etkinliğe bizzat katılarak başlama vuruşunu yapan Tuzla Belediye Başkanı Av. Eren Ali Bingöl, Yasin'in kendisine sosyal medya üzerinden ulaştığını ve hikâyesinden çok etkilendiğini belirtti. Başkan Bingöl şöyle konuştu:

"Bir gün, telefonu açtığımda sosyal medyadan Yasin'den bir mesaj gelmişti. Mücadelesini çok güzel bir şekilde anlatmıştı ve bu mücadelesini nasıl başarıya ulaştırdığını söylediğinde gerçekten gururlandım. Umutla baktım hayata bir kez daha. Dolayısıyla hemen onun çağrısına kulak verdik. Tuzla Belediyesi olarak da bugün onun yanında olduk, etkinliğini üstlendik, başlama vuruşunu yaptık. Yasin'le konuştuk. Bundan sonra da dertleşeceğiz. Her zaman yanında olacağız."

Kanseri Yenen Yasin, Halı Sahada Zaferini Kutladı
Kanseri Yenen Yasin, Halı Sahada Zaferini Kutladı

Son Dakika

Son Dakika Yaşam Kanseri Yenen Yasin, Halı Sahada Zaferini Kutladı - Son Dakika

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