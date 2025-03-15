Sıcaklıklar aniden düşecek, ortalık buz kesecek! Önce 37 sonra 3 derece - Son Dakika
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Yaşam

Sıcaklıklar aniden düşecek, ortalık buz kesecek! Önce 37 sonra 3 derece

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Sıcak havalar pazartesiden itibaren tersine dönecek. Haftaya sıcaklıklar yurt genelinde 22 derece birden düşecek. Bazı şehirlerde sıcaklık farkı 34 dereceyi bulacak. İstanbul'un yüksek yerlerinde kar yağışı beklenirken Meteoroloji Uzmanı Murat Acar, "Hem fiziki hem de psikolojik, sosyolojik olarak insanların mental sağlığını etkileyecek derecede ani sıcaklık düşüşü bekliyoruz" dedi.

15.03.2025 08:26  Güncelleme: 08:40
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Yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 12 ila 15 derece üzerinde seyrediyor. İstanbul başta olmak üzere birçok kentte yaz değerlerine yaklaşan hava sıcaklıkları pazartesi gününden itibaren tam tersine dönecek.

KIŞ GERİ GELİYOR

Haftaya sıcaklıklar yurt genelinde 22 derece birden düşecek. Hatta İstanbul'un yüksek noktalarında kar yağışının etkili olması bekleniyor. Hava Forum'un aktardığı bilgilere göre bazı kentlerde bu sıcaklık farkı 34 dereci bulacak. Eskişehir Sarıcakaya'da 16 Mart Pazar günü 37 derece olacak hav sıcaklığı 20 Mart Perşembe günü 3 dereceye kadar gerileyecek. Başkent Ankara'da ise Termo Şok yaşanacak. 16 Mart Pazar günü 29 derece olacak hava sıcaklıkları 20 Mart Perşembe günü 1 dereceye düşecek.

Sıcaklıklar aniden düşecek, ortalık buz kesecek! Önce 37 sonra 3 derece

AKOM'DAN KAR UYARISI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) de kentte beklenen ani sıcaklık düşüşü nedeniyle bir uyarıda bulundu. AKOM'dan yapılan açıklamada, pazar öğleden sonra ve akşam saatlerinde lodosun kuvvetini artırarak fırtına seviyesine çıkabileceği bildirildi. Açıklamada, "19 Mart Çarşamba gecesi ve 20 Mart Perşembe günlerinde yüksek kesimlerde kar yağışı ihtimali bulunuyor." ifadelerine yer verildi.

İstanbul'da 18 Mart- 23 Mart'ta kış koşullarının etkili olmasının beklendiği vurgulanan açıklamada, sıcaklıkların mevsim normallerinin 6-8 derece altında seyredeceğinin tahmin edildiği bildirildi. Martın son haftası ve Ramazan Bayramı haftası boyunca sıcaklıkların tekrar mevsim normallerine yükselmesinin öngörüldüğü belirtilen açıklamada, özellikle hafta sonunda beklenen lodos fırtınasına ve ardından gelecek soğuk hava dalgasına karşı dikkatli olunması uyarısında bulunuldu.

PAZAR GÜNÜ MART AYININ REKORU KIRILACAK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Meteoroloji Uzmanı Murat Acar, "Pazar günü, mart ayının rekorlarının kırılma ihtimali var. Özellikle Ankara, İstanbul, Marmara Bölgesi'nin doğusu ve Batı Karadeniz'de sıcaklıkların hafta sonu mart ayı rekorlarına ulaşma ihtimali var. Örneğin Ankara'da sıcaklığın 28-30 derece ölçüleceğini tahmin ediyoruz ki bu mevsim normallerinin neredeyse 20 derece üzerinde. Dün, Zonguldak Devrek'te 32 derece ölçüldü, buna temmuz-ağustos sıcaklığı diyebiliriz." ifadelerini kullandı. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklık değerlerini "ekstrem" olarak niteleyen Acar, atmosferin dengesini sağlamak isteyeceğini dile getirdi.

SICAKLIKLAR 20-25 DERECE BİRDEN DÜŞECEK

Sıcaklıkların gelecek hafta 20-25 derece düşeceğini kaydeden Murat Acar, şöyle devam etti: "Salı gününden itibaren yurdumuz Balkanlar üzerinden gelmesini beklediğimiz, mart ayına göre soğuk ve yağışlı bir havanın etkisi altına girecek. Trakya'dan başlayarak özellikle Marmara Bölgesi'nde salı gününden itibaren sıcaklıklar birdenbire düşecek, ani sıcaklık düşüşleri bekliyoruz. 20-25 dereceye yakın sıcaklık düşüşleri bekliyoruz. Yine çarşamba gününden itibaren yurdun iç, perşembe gününden itibaren ise doğu kesimlerine yayılacak bir soğuk hava koşullarını önümüzdeki haftadan, mart ayının 23-24'üne kadar göreceğiz gibi duruyor."

İNSAN SAĞLIĞINI DA ETKİLEYECEK

Meteoroloji Uzmanı Acar, yaşanması beklenen sıcaklık düşüşlerine ilişkin, "İnsan sağlığını etkileyecek derecede ani sıcaklık düşüşü bekliyoruz. Hem fiziki sağlığını hem de psikolojik, sosyolojik olarak insanların mental sağlığını etkileyecek meteorolojik şartlar da oluşacağını tahmin ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Murat Acar, soğuk ve yağışlı hava koşullarının 23-24 Mart'a kadar süreceğini, daha sonra sıcaklıkların artmasını beklediklerini belirterek, "Ramazan Bayramı'nın ilk günlerinde ise yine bir bahar havasının olacağını tahmin ediyoruz." tahminini paylaştı.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 24°C Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 27°C Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 26°C Parçalı ve az bulutlu

ANKARA °C, 27°C Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 31°C Parçalı ve az bulutlu

AMASYA °C, 30°C Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM °C, 14°C Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 28°C Parçalı ve az bulutlu

Sıcaklıklar aniden düşecek, ortalık buz kesecek! Önce 37 sonra 3 derece

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Son Dakika Yaşam Sıcaklıklar aniden düşecek, ortalık buz kesecek! Önce 37 sonra 3 derece - Son Dakika

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