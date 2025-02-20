Karadenizli balıkçının görüntüsü viral oldu: Bunu yapabilecek tek milletiz - Son Dakika
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Yaşam

Karadenizli balıkçının görüntüsü viral oldu: Bunu yapabilecek tek milletiz

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Ağlarına takılan köpek balığını gıdıkladıktan sonra öperek denize atan Karadenizli balıkçının görüntüsü sosyal medyada viral oldu. Görüntünün altına ''Bunu yapabilecek tek milletiz'' şeklinde yorumlar yapıldı.

20.02.2025 14:02  Güncelleme: 14:09
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Karadenizli bir balıkçının yakaladığı köpek balığıyla olan ilginç anları sosyal medyada gündem oldu. Balıkçı, denizden çıkardığı köpek balığını önce gıdıkladı, ardından öperek yeniden denize bıraktı.

"CESARET BİZİM RUHUMUZDA VAR"

Görüntülerde, balıkçının köpek balığına sevgi dolu yaklaşımı dikkat çekerken, izleyenler duruma hem şaşırdı hem de gülümsedi. Sosyal medya kullanıcıları görüntünün altına "Şöyle sevilsem hiçbir şeyim kalmaz", "Şu abiyle çalışmak aşırı keyifli olurdu", "İzleyince bir mutlu oldum nedense", "Cesaret bizim ruhumuzda var", "Bunu yapabilecek tek milletiz" şeklinde yorumlar yapıldı.

HERKESE ÖRNEK OLDU

Doğaya olan sevgisini eğlenceli bir şekilde gösteren balıkçı, yakalanan balıkların bazen geri bırakılması gerektiğini vurgulayarak, deniz ekosistemine zarar vermemek gerektiğini bir kez daha gösterdi.

Karadenizli balıkçının görüntüsü viral oldu: Bunu yapabilecek tek milletiz

Sosyal Medya, Karadeniz, Güncel, Çevre, Yaşam, Medya, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Karadenizli balıkçının görüntüsü viral oldu: Bunu yapabilecek tek milletiz - Son Dakika

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    Yorumlar (9)

  • Can dostum:
    Soytarı Resmen 5 81 Yanıtla
  • Can dostum:
    Sen Takip Et Soytarıyi 3 43 Yanıtla
  • Sakin Su:
    Ali Osman Ercin komik uşaktu bu. Takip edun oni. 37 3 Yanıtla
  • mahmut dal:
    Helal olsun uşağı sana 31 1 Yanıtla
  • Ha158851:
    adamsın;) 29 1 Yanıtla
  • Ergün Karataş:
    ne kadar çok da yakalamış 19 1 Yanıtla
  • Hasan DUR:
    ?????? 1 9 Yanıtla
  • ayşe onat:
    çok güzel çok eğlendim . böyle güzel insanlar çoğalsın Allah'ım. 3 2 Yanıtla
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