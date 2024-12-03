Sosyal medyada dolaşıma giren bir video, kısa sürede viral oldu. Görüntülerin Belarus'ta çekildiği belirtiliyor. Videonun kahramanı ise bir inek.
Videoda, bir inek karşıdan karşı geçmek için sahibini beklediği görülüyor. Görüntü sosyal medyada gündem oldu.
Son Dakika › Yaşam › Karşıdan karşıya geçmek için sahibini bekleyen inek, viral oldu - Son Dakika
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