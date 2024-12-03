Karşıdan karşıya geçmek için sahibini bekleyen inek, viral oldu

Yaşam

Penaltı mı değil mi? Herkes bu pozisyonları konuşuyor

Sosyal medyada dolaşıma giren bir video, kısa sürede viral oldu. Görüntülerin Belarus'ta çekildiği belirtiliyor. Videonun kahramanı ise bir inek.

GÜNDEM OLDU

Videoda, bir inek karşıdan karşı geçmek için sahibini beklediği görülüyor. Görüntü sosyal medyada gündem oldu.