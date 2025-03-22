Kartalkaya'daki yangın faciasının bilirkişi raporu ortaya çıktı - Son Dakika
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Yaşam

Kartalkaya'daki yangın faciasının bilirkişi raporu ortaya çıktı

Kartalkaya\'daki yangın faciasının bilirkişi raporu ortaya çıktı

Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangını faciasına ilişkin bilirkişi raporu ortaya çıktı. Rapora göre, Bolu Belediyesi İtfaiyesi denetimleri yetersiz ve özensiz şekilde gerçekleştirdi. Ayrıca, Kültür ve Turizm Bakanlığı yetersiz kaldı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı denetimleri zamanında ve gereği gibi yapmadı.

22.03.2025 18:14
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Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği faciaya ilişkin bilirkişi raporunda hem otel sahibi hem belediye hem de bakanlık kusurlu bulundu.

Bolu Kartalkaya'daki yangın faciasına ilişkin sıcak bir gelişme yaşandı. Faciaya ilişkin hazırlanan bilirkişi raporu Bolu Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

"HEM PATRON HEM BELEDİYE HEM DE BAKANLIK SORUMLU"

Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangını faciasına ilişkin bilirkişi raporunda dikkat çeken ifadeler yer aldı.

Gazeteci Emrullah Erdinç'in aktardığına göre raporda "Otel sahipleri, eksiklikleri bilerek gidermedi. İçişleri Bakanlığı'na bağlı İl Özel İdaresi, görevini gereği gibi yapmadı" ifadelerini yer aldı.

Hem belediyenin hem de bakanlığın yetersiz kaldığı belirtilen raporda, "Bolu Belediyesi İtfaiyesi, denetimleri yetersiz ve özensiz şekilde gerçekleştirdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı, yetersiz kaldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, denetimleri zamanında ve gereği gibi yapmadı" denildi.

NE OLMUŞTU?

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de 21 Ocak sabaha karşı çıkan yangında 36'sı çocuk olmak üzere toplam 78 kişi hayatını kaybetmiş, 51 kişi ise yaralanmıştı. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında 30 kişi gözaltına alınırken, bunlardan 22'si tutuklanmıştı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kültür Ve Turizm Bakanlığı, Bolu Belediyesi, Kartalkaya, Güvenlik, 3-sayfa, Turizm, Hukuk, Yaşam, Dünya, Bolu, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Kartalkaya'daki yangın faciasının bilirkişi raporu ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • 205622:
    hemen belediye yeti suçlayin denetim yapan turizm bakanlığı yok neden çünkü o lar Badem bademler suten çıkmış ak kaşık 60 14 Yanıtla
  • Mahşerin atlısı:
    hayret ekepe gizli tanık bulamamış bu davaya sn İmamoğlu’nun diplomasını 15 günde soruşturup iptal ettiniz ama 49 14 Yanıtla
  • Ahmet:
    turizm bakanı da içeri alın hadi bakalım görelim adaletinizi. 78 kişi katili Ekrem kimin katili attınız içeri gözaltına gercide. bakanı atmayan bu hükümet adaletli demesin 37 13 Yanıtla
  • Özgür Tüysüz:
    Mümkün değil!!!Bakan hapis yatıcak hayatta inanman.hala çalışmaya devam durmak yok. 34 5 Yanıtla
  • 768107:
    turizm bakani hapse atilmali imaoglunu 2 gunde aldiniz apar topar 80 kisi öldü o canlarin hicmi onemi yok 27 5 Yanıtla
  • nilem2820:
    araya sıkıştıralım bu kaosta kaynar gider zamanlama müştiş 31 1 Yanıtla
  • 205622:
    belediye suçlu denetlemis uygun gormemiw turizm bakanlı bişey olmaz aç demis 22 5 Yanıtla
  • 367236:
    hadi reis görelim seni bakabları görevden alıp ileri tıkacakmısn. 78 can o canların gözünde değeri varsa gereğini yapacağız reis 12 2 Yanıtla
  • Remzi Ozdemir:
    Turizm bakanı belediye başkanı iş güvenlik uzmanları itfaiye hepsi 12 1 Yanıtla
  • Ankara null:
    para ver degistir raporu. adalet yok ulkede 10 1 Yanıtla
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