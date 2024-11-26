Kasım Alper Özdemir, İyilik Hareketini Van ve Hakkari'ye Taşıdı - Son Dakika
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Yaşam

Kasım Alper Özdemir, İyilik Hareketini Van ve Hakkari'ye Taşıdı

Kasım Alper Özdemir, İyilik Hareketini Van ve Hakkari\'ye Taşıdı

İyilik Hareketi Derneği Başkanı ve yazar Kasım Alper Özdemir, altı yıl önce başlattığı iyilik hareketini Van ve Hakkari'ye taşıdı. Bir hafta süren ziyaretlerinde yardım faaliyetleri ve çeşitli etkinliklere katılan Özdemir, Van ve Hakkari'deki okullara mont, bot ve çeşitli hediyeler dağıttı. Ayrıca, Esendere Çok Programlı Lisesi'nde düzenlenen kariyer günlerine katılan Özdemir, burada şiir dinletisi gerçekleştirerek, İyilik Hareketi'nin faaliyetlerini anlattı.

26.11.2024 09:50
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Şair, yazar ve İyilik Hareketi Derneği Başkanı Kasım Alper Özdemir, altı yıl önce memleketi Amasya'da başlattığı iyilik hareketini Van ve Hakkari'ye taşıdı. Özdemir, bir hafta süren ziyaretlerinde hem yardım faaliyetleri gerçekleştirdi hem de çeşitli etkinliklere katıldı.

Van'da Yardım Faaliyetleri ve Etkinlikler

Özdemir, ilk olarak Van'da eğitim gören Amasyalı üniversite öğrencileriyle birlikte Özalp ilçesi Kalecik Köyü İlkokulu'na 80 mont, bot, atkı ve bere dağıttı. Ardından, Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere beldesi Güvenli Köyü İlkokulu'nu ziyaret eden Özdemir, öğrencilere mont, bot ve çeşitli hediyeler sundu.

Esendere Çok Programlı Lisesi'nde düzenlenen kariyer günlerine katılan Şair Özdemir, burada şiir dinletisi gerçekleştirerek, İyilik Hareketi'nin faaliyetlerini anlattı. Ziyaret kapsamında Esendere Belediyesi'ne giden Özdemir'e, Belediye Başkanı Dirbaz Büyüksu tarafından Hakkarispor forması hediye edildi.

Özdemir, Yüksekova Cemal Sala İlkokulu ve Bulgurlu köyüne de ziyaretlerde bulunarak Hakkari merkezinde engelli çocuklara sürprizler yaptı. Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nün davetiyle KYK kız yurdu konferans salonunda düzenlenen söyleşide "İyiliğin Gücü ve Şiir" konulu bir konuşma gerçekleştirdi.

"Bu Topraklara Bir Kez Daha Hayran Kaldım"

Özdemir, Van'a dördüncü, Hakkari ve Yüksekova çevresine ise beşinci kez geldiğini belirterek, "2018 yılında Valimizin davetiyle ilk kez geldiğimde bu topraklara ve buradaki insanlara hayran kalmıştım. Şimdi, iyiliği ve şiiri paylaşmak için bir hafta geçirdiğim bu bölgeye bir kez daha hayran kaldım. İnsanların misafirperverliği, sevgisi ve saygısı benim için çok kıymetli. Bu topraklar, kalbimde her daim özel bir yere sahip olacak." ifadelerini kullandı.

Kendisini ağırlayanlara teşekkür ederek, "Biz aynı kilimin desenleriyiz" diyen Özdemir, herkesi Hakkari ve Yüksekova'yı ziyaret etmeye ve bölgenin kültürünü tanımaya davet etti.

Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Kasım Alper Özdemir, İyilik Hareketini Van ve Hakkari'ye Taşıdı - Son Dakika

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