Kavurucu sıcaklar geliyor! Meteoroloji tarih vererek uyardı: Bu saatlerde dışarı çıkmayın - Son Dakika
Üye Girişi
Yaşam

Kavurucu sıcaklar geliyor! Meteoroloji tarih vererek uyardı: Bu saatlerde dışarı çıkmayın

Geniş Video İzle

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu hafta içerisinde mevsim normallerinin üzerinde sıcaklık beklendiğini duyurdu. 34-38 derece aralığında olacağı tahmin edilen sıcaklıklar için uzmanlar; kronik rahatsızlığı olanların, yaşlıların ve çocukların saat 11-16 aralığında dışarı çıkmamaları yönünde uyarı yaptı.

01.06.2024 14:45  Güncelleme: 15:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beklendiği kadar soğuk geçmeyen kış aylarının ardından yaz mevsimi artık kapıya dayandı. Bir süre mevsim normallerinde seyreden sıcaklıklar son bir kaç gündür etkisini artırdı. Sıcaklıkların hafta ortasına kadar 6 ila 8 derece mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor. Meteoroloji, saat 11-16 aralığında "Sokağa çıkmayın" uyarısı yaptı.

SICAKLAR 10 DERECE BİRDEN YÜKSELECEK

Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; geçen hafta boyunca bölgemizi etkileyen yağışlı ve serin havanın bölgemizi terk ederek, yerini sıcak ve yağışsız bir havaya bırakacağı tahmin ediliyor. Bölgemiz genelinde hafta sonu mevsim normalleri civarında seyredecek hava sıcaklıklarının hafta başından itibaren artarak, hafta ortasına kadar 6 ila 10 derece mevsim normalleri üzerine çıkması beklenmekte.

Kavurucu sıcaklar kapıya dayandı! Meteoroloji saat vererek uyardı

İSTANBUL İÇİN ALARM VERİLDİ

Önümüzdeki günlerde İstanbul'da hava sıcakları 32 dereceyi bulacak. Meteoroloji konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Kronik rahatsızlığı bulunanlar, yaşlılar ve çocuklar, saat 11-16 aralığında sokağa çıkmasın" uyarısı yaptı.

Kavurucu sıcaklar geliyor! Meteoroloji saat vererek uyardı

MUĞLA'DA SICAKLIKLAR 38 DERECEYE ÇIKIYOR

Gelecek günlerde Muğla'da beklenen en yüksek sıcaklıkların 34-38 aralığında olacak. Öğlen saatlerinde sokağa çıkılmaması gerektiğini söyleyen uzmanlar, bol bol sıvı tüketilmesini öneriyor.

Önümüzdeki günlerde bazı illerimizde beklenen en yüksek sıcaklıklar ise şu şekilde;

Kavurucu sıcaklar geliyor! Meteoroloji tarih vererek uyardı: Bu saatlerde dışarı çıkmayın

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Hava Durumu, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Kavurucu sıcaklar geliyor! Meteoroloji tarih vererek uyardı: Bu saatlerde dışarı çıkmayın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • kuzeyli baba: eski klimayı yeniledik 18 bin btu yeni klima aldım gelsin bakalım sıcaklar vızz gelir bize klima var tavsiye ederim 2 4 Yanıtla
    ferhat eser: koçum sende varda bizde yokmu klimam var diye hava atan insan ilk defa görüyorum 4 0 Ali null: Ya cereyan kesilirse 1 0 Saim Dolanbay: Soğnadan Görme . 0 0
  • Özer Canaydın: Susuz kalmaya az kaldı. 2 0 Yanıtla
  • Mustafa Doğan: artık gelsin muazzam kış oldu halen soğuk haziran dayız onay kış iki ay yaz ciddi sıcaklık olmalı artık .. 0 0 Yanıtla

16:01 Fenerbahçeliler çok kızacak Dursun Özbek’ten bomba Mourinho yorumu Fenerbahçeliler çok kızacak! Dursun Özbek'ten bomba Mourinho yorumu
15:43 CHP lideri Özel: Çekişme yok, Türkiye Belediyeler Birliği başkan adayımız İmamoğlu’dur CHP lideri Özel: Çekişme yok, Türkiye Belediyeler Birliği başkan adayımız İmamoğlu'dur
15:09 AK Parti kampta Erdoğan’ın “Türkiye için felaket“ dediği konuyu Emine Hanım ele alacak AK Parti kampta! Erdoğan'ın "Türkiye için felaket" dediği konuyu Emine Hanım ele alacak
14:46 Kavurucu sıcaklar geliyor Meteoroloji tarih vererek uyardı: Bu saatlerde dışarı çıkmayın Kavurucu sıcaklar geliyor! Meteoroloji tarih vererek uyardı: Bu saatlerde dışarı çıkmayın
12:58 1 ton domuz eti ele geçirildi Yakalanmasalar vatandaşa yedireceklerdi 1 ton domuz eti ele geçirildi! Yakalanmasalar vatandaşa yedireceklerdi
15:43 Onlyfans’ta tanıştığı hesap kızına ait çıkınca dehşete düşen baba intihar etmek istedi Onlyfans'ta tanıştığı hesap kızına ait çıkınca dehşete düşen baba intihar etmek istedi!
14:46 Üvey kızlarını yıllarca istismar ettiği ortaya çıkan adam, kendisini savunacak avukat bulamadı Üvey kızlarını yıllarca istismar ettiği ortaya çıkan adam, kendisini savunacak avukat bulamadı
14:01 Kenan Doğulu’dan Yılmaz Erdoğan’ı zora sokan soru: Çok sevişmenin zararı var mı Kenan Doğulu'dan Yılmaz Erdoğan'ı zora sokan soru: Çok sevişmenin zararı var mı?
13:51 Beşiktaş, eski teknik direktörü Slaven Bilic’e teklif yaptı Beşiktaş, eski teknik direktörü Slaven Bilic'e teklif yaptı
13:01 Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü dudak dudağa görüntülendi Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü dudak dudağa görüntülendi
12:33 Boşanma aşamasındaki eşini öldüren polise indirimli ceza Boşanma aşamasındaki eşini öldüren polise indirimli ceza
12:05 Jose Mourinho’nun ilk talebi ortaya çıktı: Kimseyi satmayın, herkesi görmek istiyorum Jose Mourinho'nun ilk talebi ortaya çıktı: Kimseyi satmayın, herkesi görmek istiyorum
12:02 Erdoğan bayramdan önce CHP’yi ziyaret edecek ’’Kırmızı çizgi’’ vurgusu dikkat çekti Erdoğan bayramdan önce CHP'yi ziyaret edecek! ''Kırmızı çizgi'' vurgusu dikkat çekti
11:32 İsrail vahşetinin durması artık an meselesi Blinken, uçağa biner binmez Bakan Fidan’ı aradı İsrail vahşetinin durması artık an meselesi! Blinken, uçağa biner binmez Bakan Fidan'ı aradı
11:27 Kızlarını bıçaklayarak, oğlunu da boğarak öldüren baba tahliyesini istedi Kızlarını bıçaklayarak, oğlunu da boğarak öldüren baba tahliyesini istedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2024 16:30:39. #1.13#
SON DAKİKA: Kavurucu sıcaklar geliyor! Meteoroloji tarih vererek uyardı: Bu saatlerde dışarı çıkmayın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement