Kavurucu sıcaklar geliyor! Meteoroloji tarih vererek uyardı: Bu saatlerde dışarı çıkmayın

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Beklendiği kadar soğuk geçmeyen kış aylarının ardından yaz mevsimi artık kapıya dayandı. Bir süre mevsim normallerinde seyreden sıcaklıklar son bir kaç gündür etkisini artırdı. Sıcaklıkların hafta ortasına kadar 6 ila 8 derece mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor. Meteoroloji, saat 11-16 aralığında "Sokağa çıkmayın" uyarısı yaptı.

SICAKLAR 10 DERECE BİRDEN YÜKSELECEK

Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; geçen hafta boyunca bölgemizi etkileyen yağışlı ve serin havanın bölgemizi terk ederek, yerini sıcak ve yağışsız bir havaya bırakacağı tahmin ediliyor. Bölgemiz genelinde hafta sonu mevsim normalleri civarında seyredecek hava sıcaklıklarının hafta başından itibaren artarak, hafta ortasına kadar 6 ila 10 derece mevsim normalleri üzerine çıkması beklenmekte.

İSTANBUL İÇİN ALARM VERİLDİ

Önümüzdeki günlerde İstanbul'da hava sıcakları 32 dereceyi bulacak. Meteoroloji konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Kronik rahatsızlığı bulunanlar, yaşlılar ve çocuklar, saat 11-16 aralığında sokağa çıkmasın" uyarısı yaptı.

MUĞLA'DA SICAKLIKLAR 38 DERECEYE ÇIKIYOR

Gelecek günlerde Muğla'da beklenen en yüksek sıcaklıkların 34-38 aralığında olacak. Öğlen saatlerinde sokağa çıkılmaması gerektiğini söyleyen uzmanlar, bol bol sıvı tüketilmesini öneriyor.

Önümüzdeki günlerde bazı illerimizde beklenen en yüksek sıcaklıklar ise şu şekilde;