Kaynanalar'ın 'Döndü'sü Defne Yalnız, 3+1 evinde nostaljik bir yaşam sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

Kaynanalar'ın 'Döndü'sü Defne Yalnız, 3+1 evinde nostaljik bir yaşam sürüyor

Kaynanalar\'ın \'Döndü\'sü Defne Yalnız, 3+1 evinde nostaljik bir yaşam sürüyor
18.08.2025 15:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kaynanalar dizisindeki "Döndü" rolüyle hafızalara kazınan Defne Yalnız, kedileriyle birlikte yaşadığı 3+1 evinde samimi ve nostaljik bir dünya kurdu. Klasik eşyalarla döşenen evinin duvarlarını ise tiyatrodan aile hatıralarına uzanan fotoğraflar süslüyor.

Türk televizyon tarihinin ilk yerli dizisi Kaynanalar'da canlandırdığı "Döndü" karakteriyle hafızalara kazınan ünlü isim Yalnız, yaşam alanıyla da dikkat çekiyor.

Kaynanalar'ın 'Döndü'sü Defne Yalnız, 3+1 evinde nostaljik bir yaşam sürüyor

Sanat hayatı boyunca sahnelerde ve ekranlarda güçlü performansıyla tanınan Defne Yalnız, bugün kedileriyle birlikte 3 oda 1 salon evinin kapılarını Evrim Akın ile Ev Gezmesi programına açtı.

Kaynanalar'ın 'Döndü'sü Defne Yalnız, 3+1 evinde nostaljik bir yaşam sürüyor

SAMİMİ BİR ATMOSFER

Yalnız'ın evi, klasik mobilyalar ve nostaljik detaylarla bezenmiş.

Kaynanalar'ın 'Döndü'sü Defne Yalnız, 3+1 evinde nostaljik bir yaşam sürüyor

Her köşesinde sıcak, samimi ve ev sahibiyle bütünleşen bir ruh taşıyor. Ev dekorasyonunda tercih edilen klasik tarz, geçmişe duyulan özlemi ve köklü bir yaşam kültürünü yansıtıyor.

Kaynanalar'ın 'Döndü'sü Defne Yalnız, 3+1 evinde nostaljik bir yaşam sürüyor

DUVARLARDA BİR ÖMÜRLÜK ANILAR

Sanatçının evinin en dikkat çeken unsuru ise duvarları süsleyen fotoğraflar.

Kaynanalar'ın 'Döndü'sü Defne Yalnız, 3+1 evinde nostaljik bir yaşam sürüyor

Aile albümlerinden sahne arkası karelere, tiyatro oyunlarından özel anılara kadar uzanan geniş bir koleksiyon, evin atmosferini adeta bir anı galerisine dönüştürüyor.

Kaynanalar'ın 'Döndü'sü Defne Yalnız, 3+1 evinde nostaljik bir yaşam sürüyor

Ziyaretçilerini nostaljik bir yolculuğa çıkaran bu kareler, Yalnız'ın hem sanat hayatından hem de özel yaşamından izler taşıyor.

Kaynanalar'ın 'Döndü'sü Defne Yalnız, 3+1 evinde nostaljik bir yaşam sürüyor

KEDİLERİYLE HUZURLU BİR HAYAT

Bugün hayatını kedileriyle paylaşan Yalnız, evinde sakin ve huzurlu bir yaşam sürüyor. Hem geçmişi yad eden eşyalarıyla hem de bugünü anlamlandıran küçük dostlarıyla yaşam alanı, sanatçının ruhunu yansıtan özel bir dünya sunuyor.

Kaynanalar'ın 'Döndü'sü Defne Yalnız, 3+1 evinde nostaljik bir yaşam sürüyor
Kaynanalar'ın 'Döndü'sü Defne Yalnız, 3+1 evinde nostaljik bir yaşam sürüyor

Kültür Sanat, Televizyon, Magazin, Dünya, Yaşam, Aile, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Kaynanalar'ın 'Döndü'sü Defne Yalnız, 3+1 evinde nostaljik bir yaşam sürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
4 ilde acele kamulaştırma kararı 4 ilde acele kamulaştırma kararı
Trump kendi elleriyle teslim etti First Lady’den Putin’e özel mektup Trump kendi elleriyle teslim etti! First Lady’den Putin’e özel mektup
Uyuşturucu sanıkları duruşmada giydirilen montla belirlendi, 18’er yıl hapis verildi Uyuşturucu sanıkları duruşmada giydirilen montla belirlendi, 18'er yıl hapis verildi
Irak’ta DEAŞ’ın ölüm çukuru kazılmaya başlandı Irak'ta DEAŞ'ın ölüm çukuru kazılmaya başlandı
Koşarak kafenin birinci katından atlayan kadın ağır yaralandı Koşarak kafenin birinci katından atlayan kadın ağır yaralandı
Donald Trump: Rusya konusunda büyük gelişmeler var, takipte kalın Donald Trump: Rusya konusunda büyük gelişmeler var, takipte kalın
Berke Özer, Lille kariyerine tatsız başladı Berke Özer, Lille kariyerine tatsız başladı
İstanbul’da otluk alanda çıkan yangın inşaata sıçradı İstanbul'da otluk alanda çıkan yangın inşaata sıçradı
Tümer Metin’den Talisca ile ilgili büyük iddia Tümer Metin'den Talisca ile ilgili büyük iddia
Galatasaray anlaştı Singo, Türkiye’ye geliyor Galatasaray anlaştı! Singo, Türkiye'ye geliyor
Gaziantep’te feci kaza 3 kişi hayatını kaybetti, 3 yaralı var Gaziantep'te feci kaza! 3 kişi hayatını kaybetti, 3 yaralı var

14:09
İş bırakan memurlar Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın önünde resti çekti: Alnını karışlarım
İş bırakan memurlar Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın önünde resti çekti: Alnını karışlarım
14:10
Memurlar sokağa indi Çalışma Bakanlığı’nın önüne ekmek bıraktılar
Memurlar sokağa indi! Çalışma Bakanlığı'nın önüne ekmek bıraktılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2025 15:51:29. #7.13#
SON DAKİKA: Kaynanalar'ın 'Döndü'sü Defne Yalnız, 3+1 evinde nostaljik bir yaşam sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.