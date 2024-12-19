Kendisine bakan adamı görüntüleyen kadının videosu

Yaşam

Sosyal medyada viral olan videolara bir yenisi daha eklendi. Metrobüste oturarak yolculuk yapan bir kadın, kendisine bakan adamı görüntüledi. Kadının o anları "Biz de bunlarla eğleniyoruz ne yapalım işte" notunu düşerek paylaştığı video kısa sürede çok sayıda izlenmeye ulaştı. Videoya bazı kullanıcılar "Erkek olarak ben rahatsız oldum" yorumunu yaptı.