Kim Milyoner Olmak İster\'de Filistin sorusu! Kenan İmirzalıoğlu yaşanan zulme tepki gösterdi

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya yöneltilen Filistin sorusu ve İmirzalıoğlu'nun sözleri damga vurdu. Gazze'deki zulme tepki gösteren İmirzalıoğlu, insanların bir an önce huzurlu bir ortama kavuşması gerektiğini söyledi.
Sorulara doğru cevaplar vererek 300 bin TL'lik soruyu açtıran Simay Doğrusoy'a " İsrail'in kurulduğu 1948'e kadar Filistinli Müslümanların Yahudilere sattıkları toplam arazi tüm Filistin topraklarının yaklaşık yüzde kaçıdır?" sorusu yöneltildi. Cevaplar arasında kararsız kalan yarışmacı, çekilme kararı aldı. Doğru cevabın yüzde 1 olduğunu açıklayan İmirzalıoğlu, saldırılara da tepki gösterdi.
Filistinli Müslümanların Yahudilere sattığı toplam arazinin Filistin topraklarının yüzde 1'i olduğuna vurgu yapan Kenan İmirzalıoğlu şu ifadeleri kullandı: "Bazıları 'toprakları satan insanlara destek mi olunur?' diyerek yargıda bulunuyor. Öyle bir şey yok tabi ki. Bu da başka bir algının ürünü. İnsanın vicdanını, duygularını çok zorlayan bir süreçten geçiyoruz. İnşallah bir an evvel bunun üstesinden gelirler. Orada ciddi bir direniş var. Bütün dünyanın da ayaklanmasıyla hükümetler maalesef kendi politikaları gereği sessiz kalabiliyor. Çünkü parayla herkesin başka türlü bir ilişkisi var ama dünya halkları bu işe karşı çıkmaya başladı. Her gün büyük yürüyüşler düzenleniyor. İnşallah bir an evvel zulüm son bulur."
"Çocuklar, kadınlar bir an evvel huzurlu bir ortama kavuşur. Önceden Gazze açıkhava hapishanesiydi şimdi sürekli bombalanan bir hapishaneye döndü. İnşallah dünya bir an evvel barışa gider ve bu vahşilik, canilik biter. Dünyaca insanın psikolojisini bozmaya başladı. Göz göre göre 21. yüzyılda insanlara, çocuklara ve kadınlara zulüm ediliyor. Buna karşı çıkarak tweet atan insanlar da işinden çıkarılıyor. Bizim saygı duyduğumuz, medeni bulduğumuz o özgürlükçe ülkelerin devletleri de bunu yapıyor. Düşünce, fikir, basın özgürlüğü derken şu an en büyük sansürü en büyük baskıyı görüyoruz bütün dünya olarak. Doğru destek olarak elini taşın altına koyan cesaretli insanlar ve yönetimler de var. Onları tenzi edelim."
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Son Dakika › Yaşam › Kim Milyoner Olmak İster'de Filistin sorusu! Kenan İmirzalıoğlu yaşanan zulme tepki gösterdi - Son Dakika
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