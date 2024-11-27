Kırıkkale'de yere çöp atanlar güvenlik kameralarından tespit ediliyor - Son Dakika
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Yaşam

Kırıkkale'de yere çöp atanlar güvenlik kameralarından tespit ediliyor

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Bolu'nun ardından Kırıkkale'de de çevreyi kirletenler, güvenlik kameralarıyla takip edilmeye başlandı. Güvenlik kameralarından yere çöp attığı tespit edilen kişilere para cezası kesildi. Toplanan çöpler ise billboardlarda sergilendi.

27.11.2024 22:40  Güncelleme: 22:50
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Kırıkkale'de çevreyi kirletenler, güvenlik kameralarıyla tespit edilerek para cezasına çarptırıldı. Toplanan çöpler ise billboardlarda sergilendi.

Kırıkkale'de yere çöp atanlar güvenlik kameralarından tespit ediliyor

KIRIKKALE'DE YERE ÇÖP ATANLARA KARŞI KAMERALI DENETİM

Kırıkkale Belediyesi, çevre temizliği konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla dikkat çeken bir projeyi hayata geçirdi. Şehrin çeşitli noktalarındaki güvenlik kameraları aracılığıyla yere sigara izmariti ve çöp atan kişiler tespit edildi. Denetim merkezinde konumları belirlenen bu kişilere, zabıta ekiplerince para cezası kesildi. Bir saat içerisinde kentin cadde ve sokaklarından toplanan çöpler, "Bu çöpler 1 saatte bu caddeden toplandı" mesajıyla billboardlarda sergilendi. Uygulama, çevre kirliliğinin boyutlarını vatandaşların gözleri önüne sermeyi hedefliyor

Kırıkkale'de yere çöp atanlar güvenlik kameralarından tespit ediliyor

"ASIL AMACIMIZ FARKINDALIK"

Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, yere atılan izmarit, plastik atık ve diğer çöplerin çevreye ve belediye bütçesine ciddi zarar verdiğine dikkat çekti. Önal, "Temiz bir çevre için harcanan büyük emek, bu sorumsuz davranışlar yüzünden boşa gidiyor. Güvenlik kameralarıyla tespit ettiğimiz kişilere idari yaptırımlar uyguluyoruz. Ancak asıl hedefimiz, ceza değil farkındalık oluşturmak. Şehrimizi hep birlikte temiz tutabiliriz" dedi.

Kırıkkale'de yere çöp atanlar güvenlik kameralarından tespit ediliyor

Başkan Önal, Kırıkkale'nin herkesin ortak evi olduğunu vurgulayarak, vatandaşları daha duyarlı olmaya davet etti. Çevreyi kirleten bireysel davranışların yalnızca bugünü değil, gelecek nesilleri de etkilediğini belirten Önal, "Geleceğimiz olan çocuklarımıza temiz bir şehir bırakmak hepimizin sorumluluğu. Hep birlikte bu bilinci oluşturmalıyız" ifadelerini kullandı.

Kırıkkale\'de yere çöp atanlar güvenlik kameralarından tespit ediliyor

Kırıkkale, 3-sayfa, Çevre, Yaşam, Bolu, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Kırıkkale'de yere çöp atanlar güvenlik kameralarından tespit ediliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Mustafa Acik:
    şu uygulamayı Bağcılar dagyolunda yapsalar ne kadar görgüsüz varsa o caddede toplanmış benim bı lafım var herkes dükkan açabilir ama herkes esnaf olamaz... 11 1 Yanıtla
  • Ali Akkaya:
    sırf gösteris heryerde yapinda görelim bizde tebrik edelim 1 0 Yanıtla
  • Bayram Demirkan:
    niye heryerde yapmıyoruz 0 0 Yanıtla
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