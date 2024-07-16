Ankara\'daki mimar ve mühendis odalarından "altın madeni" konusunda Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu\'na destek

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Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanlığına davet edilen Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu ve Kırşehir Kent Konseyi Genel Sekreteri Ömer Duran'a Ankara meslek odalarından altın madeninin Kırşehir'e vereceği zararların önüne geçilmesi için destek geldi.

Kırşehir ili Boztepe İlçesi'ne bağlı Çimeli, Körpınar ile birlikte merkeze bağlı Çuğun ve Özbağ'a bağlı Kızılcaköy'e ait mera arazisinde devam eden altın aramasondaj çalışmaları ile birlikte yürütülen ÇED başvurusu süreci ile ilgili Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Derya Başyılmaz, Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Burak Konkan, Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Çoşkun, Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Bozdağ, Çevre Mühendisleri Odası Ankara Şubesi Hülya Altay, Kimya Mühendisleri Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Fırat Ayan, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Kırşehir Kent Konseyi Genel Sekreteri Ömer Duran, Kırşehirliler Vakfı Temsilcisi Mustafa Düger,Medya Kırşehir Temsilcisi Erdem Yeşer'in katıldığı toplantı gerçekleştirildi.

"DOĞAYA ZARAR VERMEYEN BİR SİSTEMLE DEVLETİMİZ KENDİSİ ÇIKARTSIN"

Toplantıda süreci anlatan Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, "Bir ülkemize değer katacak her şeyin yanında oluruz, biz altının çıkarılırken uygulanacak vahşi sisteme, yok edeceği Seyfe gölüne, Kırşehir'in yüzbinlerce insanın içme suyuna kast eden arama ve çıkartma yöntemlerine karşıyız, doğaya zarar vermeyen bir sistemle Devletimiz kendisi çıkartsın bir itirazımız yok, gelinen noktada ve elde ettiğimiz verilerde Kırşehir'in su havzası katledilecek, Seyfe tamamen bitecek, çevre köylerde tarım ve hayvancılık son bulacak, bilimin ışığında durmak için bu davete katıldık ve verilen destekler için şimdiden teşekkür ediyorum." dedi.

Konuya ilişkin sunum gerçekleştiren Kırşehir Kent Konseyi Genel Sekreteri Ömer Duran, sürecin teknik ayrıntıları, karşılaşılan ve karşılaşılabilecek muhtemel sorunlar hakkında geniş bilgi verdi. Kırşehir'de mera arazisinde devam eden altın arama sondaj çalışmaları ile birlikte yürütülen ÇED başvurusu süreci ile ilgili dosyaları ve belgeleri öncesinde inceleyen heyet gerekli çalışmaların yapıldığını ve yapılması gerekenlerin ivedilikle hazırlanacağını belirten odaların temsilcileri, Altın madeninin bölge için ölüm olduğunu ve açılmaması için gerekli vahşetin şimdiden ÇED başvuru ile ilan edildiğini vurguladılar.

Ayrıca, Kırşehir'de faaliyette olan diğer maden sahaları ile ilgili çalışmaları da değerlendiren oda temsilcileri, Kırşehir'in insanına, doğasına, tabiatına zarar veren her şeyin karşısında olduğunu belirtirken, ülkemizin zenginleşmesi ve toplumun refahının artması için madenlerin sağlıklı ve tabiata zarar vermeden işlenmesi için var olan sistemlerin kullanılması gerektiğini vurguladı.