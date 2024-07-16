Ankara'daki mimar ve mühendis odalarından "altın madeni" konusunda Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu'na destek - Son Dakika
Üye Girişi
Yaşam

Ankara'daki mimar ve mühendis odalarından "altın madeni" konusunda Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu'na destek

Ankara\'daki mimar ve mühendis odalarından "altın madeni" konusunda Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu\'na destek

Kırşehir'in Boztepe ilçesinde yapılması planlanan altın madeni için mühendis odalarının Ankara şubeleri harekete geçti. Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu'na destek veren oda başkanları toplantı düzenledi. Toplantıda konuşan Ekicioğlu, "Doğaya zarar vermeyen bir sistemle Devletimiz kendisi çıkartsın bir itirazımız yok, gelinen noktada ve elde ettiğimiz verilerde Kırşehir'in su havzası katledilecek, Seyfe tamamen bitecek, çevre köylerde tarım ve hayvancılık son bulacak." dedi.

16.07.2024 20:23  Güncelleme: 20:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanlığına davet edilen Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu ve Kırşehir Kent Konseyi Genel Sekreteri Ömer Duran'a Ankara meslek odalarından altın madeninin Kırşehir'e vereceği zararların önüne geçilmesi için destek geldi.

Kırşehir ili Boztepe İlçesi'ne bağlı Çimeli, Körpınar ile birlikte merkeze bağlı Çuğun ve Özbağ'a bağlı Kızılcaköy'e ait mera arazisinde devam eden altın aramasondaj çalışmaları ile birlikte yürütülen ÇED başvurusu süreci ile ilgili Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Derya Başyılmaz, Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Burak Konkan, Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Çoşkun, Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Bozdağ, Çevre Mühendisleri Odası Ankara Şubesi Hülya Altay, Kimya Mühendisleri Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Fırat Ayan, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Kırşehir Kent Konseyi Genel Sekreteri Ömer Duran, Kırşehirliler Vakfı Temsilcisi Mustafa Düger,Medya Kırşehir Temsilcisi Erdem Yeşer'in katıldığı toplantı gerçekleştirildi.

Ankara'daki mimar ve mühendis odalarından 'altın madeni' konusunda Kırşehir Belediye Başkanı Ekicioğlu'na destek

"DOĞAYA ZARAR VERMEYEN BİR SİSTEMLE DEVLETİMİZ KENDİSİ ÇIKARTSIN"

Toplantıda süreci anlatan Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, "Bir ülkemize değer katacak her şeyin yanında oluruz, biz altının çıkarılırken uygulanacak vahşi sisteme, yok edeceği Seyfe gölüne, Kırşehir'in yüzbinlerce insanın içme suyuna kast eden arama ve çıkartma yöntemlerine karşıyız, doğaya zarar vermeyen bir sistemle Devletimiz kendisi çıkartsın bir itirazımız yok, gelinen noktada ve elde ettiğimiz verilerde Kırşehir'in su havzası katledilecek, Seyfe tamamen bitecek, çevre köylerde tarım ve hayvancılık son bulacak, bilimin ışığında durmak için bu davete katıldık ve verilen destekler için şimdiden teşekkür ediyorum." dedi.

Ankara'daki mimar ve mühendis odalarından 'altın madeni' konusunda Kırşehir Belediye Başkanı Ekicioğlu'na destek

Konuya ilişkin sunum gerçekleştiren Kırşehir Kent Konseyi Genel Sekreteri Ömer Duran, sürecin teknik ayrıntıları, karşılaşılan ve karşılaşılabilecek muhtemel sorunlar hakkında geniş bilgi verdi. Kırşehir'de mera arazisinde devam eden altın arama sondaj çalışmaları ile birlikte yürütülen ÇED başvurusu süreci ile ilgili dosyaları ve belgeleri öncesinde inceleyen heyet gerekli çalışmaların yapıldığını ve yapılması gerekenlerin ivedilikle hazırlanacağını belirten odaların temsilcileri, Altın madeninin bölge için ölüm olduğunu ve açılmaması için gerekli vahşetin şimdiden ÇED başvuru ile ilan edildiğini vurguladılar.

Ankara'daki mimar ve mühendis odalarından 'altın madeni' konusunda Kırşehir Belediye Başkanı Ekicioğlu'na destek

Ayrıca, Kırşehir'de faaliyette olan diğer maden sahaları ile ilgili çalışmaları da değerlendiren oda temsilcileri, Kırşehir'in insanına, doğasına, tabiatına zarar veren her şeyin karşısında olduğunu belirtirken, ülkemizin zenginleşmesi ve toplumun refahının artması için madenlerin sağlıklı ve tabiata zarar vermeden işlenmesi için var olan sistemlerin kullanılması gerektiğini vurguladı.

Ankara'daki mimar ve mühendis odalarından 'altın madeni' konusunda Kırşehir Belediye Başkanı Ekicioğlu'na destek
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Yaşam

Kırşehir, Çevre, Çevre, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Ankara'daki mimar ve mühendis odalarından 'altın madeni' konusunda Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu'na destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:01 Gayrimenkul Uzmanı Şenay Araç: Ev sahipleri öğrencinin sınav notuna göre daire kiralıyor Gayrimenkul Uzmanı Şenay Araç: Ev sahipleri öğrencinin sınav notuna göre daire kiralıyor
19:11 ABD’de yapılan ankette Trump, salıncak eyaletlerde Biden’ın önüne geçti ABD'de yapılan ankette Trump, salıncak eyaletlerde Biden'ın önüne geçti
18:27 MHP’den ’“el öpme“ eleştirilerine zehir zemberek sözler: CHP’ye yakışan bir tavır MHP'den '"el öpme" eleştirilerine zehir zemberek sözler: CHP'ye yakışan bir tavır
18:22 Depremin vurduğu Malatya’da esnaf şimdi de sokakta kaldı Belediye başkanını istifaya çağırdılar Depremin vurduğu Malatya'da esnaf şimdi de sokakta kaldı! Belediye başkanını istifaya çağırdılar
18:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail yönetimi ateşkese zorlanmalı Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail yönetimi ateşkese zorlanmalı
19:58 Fenerbahçe, Cenk Tosun ile 2 yıllık sözleşme imzaladı Fenerbahçe, Cenk Tosun ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
18:57 Fenerbahçe’nin görüşmelere başladığı Allan Saint-Maximin, İstanbul’a geldi Fenerbahçe'nin görüşmelere başladığı Allan Saint-Maximin, İstanbul'a geldi
18:49 EURO 2024’ün en iyi 10 golü açıkladı 2 yıldızımız birden listede EURO 2024'ün en iyi 10 golü açıkladı! 2 yıldızımız birden listede
18:26 Kız meselesi yüzünden çıkan kavga silahlı çatışmaya dönüştü: 1’i ağır 10 kişi yaralı Kız meselesi yüzünden çıkan kavga silahlı çatışmaya dönüştü: 1'i ağır 10 kişi yaralı
18:17 UEFA Uluslar Ligi’ndeki Türkiye-Galler maçının oynanacağı stat belli oldu UEFA Uluslar Ligi'ndeki Türkiye-Galler maçının oynanacağı stat belli oldu
17:55 Fenerbahçe servet teklif etmişti En-Nesyri, herkesi şaşırtan bir tercih yaptı Fenerbahçe servet teklif etmişti! En-Nesyri, herkesi şaşırtan bir tercih yaptı
17:42 2 çocuk babası şahıs evinde ölü bulundu 2 çocuk babası şahıs evinde ölü bulundu
17:10 Beşiktaş’a piyango vurdu Jackson Muleka’ya Suudi Arabistan’dan talip var Beşiktaş'a piyango vurdu! Jackson Muleka'ya Suudi Arabistan'dan talip var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2024 21:28:10. #1.11#
SON DAKİKA: Ankara'daki mimar ve mühendis odalarından "altın madeni" konusunda Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu'na destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement