Kız isteme törenine damga vuran an! Damat bunu hiç beklemiyordu

Yaşam

AK Parti MKYK\'ya giren Kürşad Zorlu\'ya bir görev daha!

Geleneksel olarak yapılan kız isteme merasiminde damat adayı hakkında sorulan "Kötü bir alışkanlığı var mı?" sorusuna "Fenerbahçeli' yanıtının verilmesiyle ortaya eğlenceli görüntüler çıkardı.

EĞLENCELİ YORUMLAR YAPILDI

O anlarda kahkahalar yükselirken, esprili cevap kısa sürede sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı. Özellikle ezeli rekabetin tarafları olan futbolseverler, bu diyaloğa eğlenceli yorumlar yaptı.

Yapılan yorumlardan bazıları şunlar;