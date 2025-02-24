Geleneksel olarak yapılan kız isteme merasiminde damat adayı hakkında sorulan "Kötü bir alışkanlığı var mı?" sorusuna "Fenerbahçeli' yanıtının verilmesiyle ortaya eğlenceli görüntüler çıkardı.
O anlarda kahkahalar yükselirken, esprili cevap kısa sürede sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı. Özellikle ezeli rekabetin tarafları olan futbolseverler, bu diyaloğa eğlenceli yorumlar yaptı.
Son Dakika › Yaşam › Kız isteme törenine damga vuran an! Damat bunu hiç beklemiyordu - Son Dakika
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